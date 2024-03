O repertório do show tem clássicos e também canções menos conhecidas, mas que marcaram a história do tango e do bolero

Show que une música, teatro e história, “Tangos e boleros” chega a Belo Horizonte neste sábado (9/2), para única apresentação no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O ator e cantor Márcio Miranda interpreta clássicos do tango e do bolero com uma ambientação cênica que busca reconstituir a história das músicas do repertório. Ele é acompanhado no palco por instrumentistas, bailarinos e cantoras convidadas.



“O espetáculo também tem um traço informativo, porque falamos de como e onde surgiram o tango e o bolero. Contamos a história de criação de algumas músicas, o que é interessante, porque, depois do show, muitas pessoas comentam como certas canções ganharam um significado a mais para elas”, diz Márcio.



O cantor iniciou sua carreira no teatro, por isso, segundo diz, nunca teve a intenção de fazer somente um show cantado. Citando a participação dos bailarinos, ele diz: “Além de trazermos essas músicas lindas que fazem parte da nossa identidade cultural latina – o tango, que vem da Argentina e do Uruguai, e o bolero, que vem de Cuba, México e Caribe – ainda temos essa parte cênica e informativa muito presente no palco”.



REPERTÓRIO

Composições de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche e Trio Los Panchos fazem parte do show, que também inclui canções menos desconhecidas do público brasileiro, mas de grande relevância em seus respectivos gêneros.



“Abrimos o show com ‘El choclo’ (Ángel Villoldo), por exemplo, que não é muito conhecida, mas é uma das primeiras músicas do tango que foram registradas e tem grande importância histórica dentro do movimento”, afirma Márcio.



As cantoras Jai Baptista e Rita Medeiros são as convidadas do artista no espetáculo de hoje. Jai é atriz, com participação em diversos musicais, e foi premiada com o troféu Candango de melhor atriz coadjuvante no Festival de Brasília por sua atuação em “Vazante” (Daniela Thomas). Rita é cantora lírica, já se apresentou em óperas e concertos e conduz o projeto Lyrical Jazz



Também integram o espetáculo Graça Bastos (piano), Ronei Costa (acordeon e violão), Paulo Thomaz (violino) e Georges Succar (percussão).

“TANGOS E BOLEROS - GRANDES CLÁSSICOS E SUAS HISTÓRIAS”

Neste sábado (9/3), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2244 – Lourdes). Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 45 (ingresso solidário mediante doação de 1 pacote de fralda geriátrica ou 1 kg de alimento não perecível no dia do espetáculo), à venda na bilheteria do teatro e no site Sympla.

