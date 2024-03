Nascido em Salvador e radicado em Minas Gerais, Duda Machado integrou a chamada Geração Mimeógrafo no início de sua produção poética

Não é extenso o volume de obras concebidas pelo poeta soteropolitano radicado em Minas Gerais Duda Machado. Ao longo de seus quase 80 anos, ele publicou apenas quatro livros (“Zil”, de 1977; “Um outro”, de 1990; “Margem de uma onda”, de 1997 e “Adivinhação da leveza”, de 2011) e alguns poemas soltos, que acabaram musicados e gravados por artistas como Jards Macalé, Elis Regina, Gilberto Gil e Gal Costa.



Por causa dessa produção espaçada, Machado foi incorporado ao grupo dos “poetas bissextos”, conforme Vinicius de Moraes e Mário de Andrade denominavam os escritores que raramente publicavam. Isso, no entanto, não diminui a força poética de seus escritos. E é justamente para mostrar isso que a editora Fósforo, pela Coleção Círculo de Poemas, decidiu reunir toda a obra do baiano no livro “Poesia 1969-2021”, que será lançado neste sábado (9/3), na Livraria Quixote, em Belo Horizonte.

Além dos livros já publicados de Machado, a coletânea conta também com letras de músicas e poemas inéditos, escritos entre 2012 e 2021. Tudo organizado pelo também poeta Tarso de Melo.

“Minha participação foi só na liberação dos poemas. Não reescrevi nada e não palpitei”, conta Machado, em tom de brincadeira.



Colega de geração de nomes de destaque, como Paulo Leminski, Cacaso, Torquato Neto e Waly Salomão, Duda Machado incorporou no início da carreira elementos característicos dessa turma (também chamada de Geração Mimeógrafo), como estrutura próxima do concretismo e poemas em estilo haikai.



Com o passar do tempo, contudo, Machado foi desenvolvendo seu próprio estilo, afastando-se um pouco da Geração Mimeógrafo



“Depois de um certo tempo, comecei a escrever poemas que já estavam distantes dessa forma. Isso ocorreu em função de que, até então, eu não tinha escrito deliberadamente poemas para serem publicados”, diz ele.



“E o que me atrai mais em todo esse processo é a dificuldade, a necessidade de me concentrar para fazer algo que não sai com facilidade e, assim, eu possa ter uma espécie de domínio sobre o poema”, emenda.



“Poesia 1969-2021” é um passeio por esse processo de Duda Machado até conseguir ter o domínio sobre a poesia, que se mostrou consolidado em seus textos recentes, até então inéditos.

“POESIA 1969-2021”

• Duda Machado

• Editora Fósforo (272 págs.)

• R$ 74,90

• Lançamento neste sábado (9/3), às 11h, na Livraria Quixote (Fernandes Tourinho, 274, Savassi). Entrada franca.