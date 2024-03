“Cacaso 80 anos” (Kuarup) reflete a atemporalidade e o poder lírico das composições de Antônio Carlos de Brito (1944-1987), o Cacaso, professor, poeta e letrista mineiro. Canções românticas e sofridas, alegres e dançantes, densas, se misturam em um trabalho de 13 faixas que reúne Ney Matogrosso, Toquinho, Alaíde Costa, Edu Lobo e outros tantos nomes de peso da MPB. O álbum que celebra a obra do artista está disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (8/3).

Idealizado e produzido pelo produtor e jornalista Renato Vieira, o disco é uma homenagem aos 80 anos que Cacaso completaria em 2024. Nascido em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ele se mudou para o interior de São Paulo ainda na infância e, aos 11 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro, onde estudou filosofia e mais tarde lecionou teoria da literatura e literatura brasileira na PUC-RJ.

Publicou diversos livros de poemas, se destacou na chamada “geração mimeógrafo” e colecionava amizades e parcerias no cenário musical. O poeta trabalhou com Joyce Moreno, Edu Lobo e Zé Renato, outros expoentes da MPB. Os três, claro, agora, retribuem a parceria e amizade nas faixas “Gente séria”, “O dono do lugar” e “Fonte de vida”, respectivamente.

“Achei que a melhor maneira de homenagear Cacaso neste disco seria trazendo pessoas com quem ele conviveu e que foram seus parceiros. Ele era uma pessoa muito querida”, diz Renato Vieira.

O álbum reflete a versatilidade e o talento de Cacaso, letrista nato que colocava em melodias de outros a poesia que vivia nele. Em “Cacaso 80 anos”, canções bem-humoradas, como “As coisas” e “Perfume de cebola”, interpretadas por Claudio Nucci e Filó Machado, respectivamente, dividem espaço com faixas mais densas, como “Triste Baía da Guanabara”, que ganha nova roupagem na voz de Leila Pinheiro.



DOR QUE DEVERAS SENTE

Renato destaca a profundidade das letras de Cacaso: “A obra dele é muito densa emocionalmente. Ele sabia muito bem traduzir essa dor do poeta”.



Além de trazer artistas que trabalharam com Cacaso durante os anos 1970 e 1980, novas vozes se incorporam ao trabalho. Camila Faustino e Luísa Lacerda dão frescor às letras do compositor mineiro.



Camila canta “Francamente” ao lado de Toquinho, música belíssima sobre indecisões e um amor perdido. A dupla já divide os palcos com frequência. Luísa, por sua vez, interpreta “O dono do lugar”, canção cheia de sentimento, na qual tem a companhia de Edu Lobo.



Compõem ainda o disco as emblemáticas “Lambada da serpente” – uma canção frequentemente creditada como sendo apenas de Djavan, mas na qual Cacaso também trabalhou –, interpretada por Ney Matogrosso. “Dentro de mim mora um anjo”, talvez uma das suas músicas mais conhecidas, é entoada na voz de Alaíde Costa.



“Árvore mágica” é a única canção que não foi regravada exclusivamente para o álbum. A faixa pertence ao disco “Madrigal” (2018), de Rosa Emília Dias, parceira de música e esposa de Cacaso. Paula Dias de Brito, filha deles, também participa no vocal. Carlinhos Vergueiro canta em “Refém” e Eduardo Gudin, em “Alma”



INÉDITA

“Gente séria” abre e fecha o álbum em duas versões: uma com letra inédita e a outra na versão que ficou conhecida na voz de Emílio Santiago, ambas interpretadas por Joyce Moreno. A canção, inclusive, é uma das composições que refletem um Cacaso atento às mazelas do Brasil.



“Essa música, escrita em 1976 ou 1977, explora as contradições do país. De certa forma, Cacaso vislumbrou um Brasil que precisa continuar sendo documentado. Apesar de já ter falecido há 37 anos, suas músicas soam como se tivessem sido feitas recentemente”, destaca Renato.



“Cacaso 80 anos” nasceu grandioso. Além da parceira musical, são amigos que dão voz às letras do poeta, que morreu em dezembro de 1987, aos 43 anos, vítima de infarto.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

“CACASO 80 ANOS”

Kuarup

13 faixas

Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (8/3)



REPERTÓRIO

>> “GENTE SÉRIA” (Letra inédita) (Joyce Moreno)

>> “FONTE DA VIDA” (Zé Renato)

>> “LAMBADA DE SERPENTE” (Ney Matogrosso)

>> “FRANCAMENTE” (Toquinho e Camilla Faustino)

>> “PERFUME DE CEBOLA” (Filó Machado)

>> “DENTRO DE MIM MORA UM ANJO” (Alaíde Costa)

>> “REFÉM” (Carlinhos Vergueiro)

>> “ALMA” (Eduardo Gudin)

>> “AS COISAS” (Claudio Nucci)

>> “TRISTE BAÍA DA GUANABARA” (Leila Pinheiro)

>> “O DONO DO LUGAR” (Edu Lobo e Luisa Lacerda)

>> “ÁRVORE MÁGICA” (Rosa Emília Dias)

>> “GENTE SÉRIA” (Joyce Moreno)