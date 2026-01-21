Série "Vozes do carnaval" acompanha três blocos de Belo Horizonte

O primeiro episódio da série documental “Vozes do carnaval” estreia nesta quarta-feira (21/1), às 19h, no canal do coletivo Teia de Criadores no YouTube. A folia de Belo Horizonte é abordada como palco da reinvenção do espaço público, processo que envolve festa, memória, afeto e luta por direitos da população. O seriado acompanha trajetórias dos blocos do Bigode, Todo Mundo Cabe no Mundo e Alforriado Matias.

“O carnaval é espaço vivo de construção coletiva e de imaginação da cidade que podemos criar”, afirma Zotha, diretor do projeto, no material de divulgação da série.

Com legendas e audiodescrição, os episódios serão exibidos nesta quarta (“Qual cidade imaginária você quer habitar?) e dias 28/1 (“Bloco do Bigode”), 4/2 (“Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo”) e 11/2 (“Bloco Alforriado Matias”), sempre às 19h. Está previsto o lançamento de filme com base nos quatro capítulos.

Além da direção, Zotha assina o roteiro. O projeto tem coordenação de Mariana Evaristo, produção executiva de Matheus Couto e montagem de Mirela Persichini. Informações no YouTube da Teia dos Criadores.

