Final de campeonato de danças urbanas esquenta o sábado de BH

Belo Horizonte recebeu pela primeira vez a final brasileira do Red Bull Dance Your Style, neste sábado (12/7). O dançarino e professor Ryan Fúria Jr., de São Paulo, venceu a competição que celebra os diversos estilos de danças urbanas, realizada no Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital. Pelo segundo ano consecutivo, ele vai representar o Brasil na etapa mundial, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A decisão estava nas mãos do público, que tinha cartões vermelhos e azuis para votar, conforme o lado de cada dançarino no palco montado no anfiteatro do parque. Foi assim até a decisão, entre Ryan Fúria e Jess Nascimento, a mesma final da edição 2024. E, novamente, em uma disputa acirrada, o representante do hip-hop manteve seu legado e foi eleito o maior dançarino do Brasil.

O Estado de Minas acompanhou com exclusividade a final do campeonato nacional no Parque das Mangabeiras, que teve 16 finalistas. Com disputas 1x1, clássicas em disputas de danças e músicas surpresas, que induzem a originalidade, os concorrentes se enfrentaram.

“BH é como um fórum da dança, com a presença muito forte de dançarinos de vários estilos. É muito importante a final desse campeonato acontecer aqui, porque traz visibilidade não só para cena da dança, como para outros nichos e acaba despertando interesse para além do movimento”, afirma o dançarino, professor e modelo Dudu Sorriso, cria da capital mineira.

Público criterioso

Ainda que o campeonato seja um evento com dançarinos profissionais, é igualmente proposto para leigos e admiradores de dança, que compuseram a plateia. E, com critérios particulares, os espectadores levam a sério a responsabilidade de julgar as batalhas. Criatividade, ritmo, autenticidade, leveza e improviso são habilidades consideradas por eles as mais importantes.

Na onda do passinho

Natural de Belo Horizonte, o dançarino Dudu Sorriso, integrante do balé do cantor Djonga na turnê "Demo Tape" (2024), disse à reportagem que a cidade respira cultura. Prova disso é o “Passinho de BH”, que tem ganhado destaque no cenário nacional.

Ele explica que o estilo de dança possui raízes no Passinho do Rio de Janeiro e também recebe influências de danças americanas como o Miami. Contudo, é um passo único, fluido de natureza coletiva, ao contrário de outros estilos de dança, onde as batalhas são geralmente individuais.

Gosto de comparar os estilos usando a referência dos elementos de Avatar: o Passinho do Rio é mais leve e ágil, como o ar, enquanto o Passinho de BH é mais arrastado e próximo ao chão. E como o mar, se destaca pela a troca de peso constante, o balanço de um barco.

O estilo tem duas vertentes em BH: o malado, mais tranquilo, como um mar calmo; e o rabiscado, mais agitado e intenso, como um mar revolto.