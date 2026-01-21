Além de Wagner Moura: atores brasileiros premiados no cinema internacional

A vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 consolidou o ator como o primeiro brasileiro a vencer como melhor ator em drama na premiação, juntando-se a um seleto grupo de artistas e produções do país que já foram aclamados pela crítica internacional.

Essa trajetória de reconhecimento não é nova e inclui desde a Palma de Ouro em Cannes até indicações históricas ao Oscar. Relembrar esses momentos ajuda a entender a força e a relevância do Brasil na sétima arte. Conheça outros nomes e filmes que também fizeram história fora do país.

Destaques do Brasil no cinema mundial

Wagner Moura

O ator baiano fez história com o filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. No Festival de Cannes 2025, tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor ator. Meses depois, no Globo de Ouro 2026, conquistou o troféu de melhor ator em drama, sendo também o primeiro brasileiro a receber o troféu.

Fernanda Montenegro

Considerada uma das maiores atrizes do país, Fernanda Montenegro foi a primeira artista brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz. A nomeação veio em 1999 por sua atuação inesquecível em "Central do Brasil". Pelo mesmo papel, ela venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim.

Fernanda Torres

Assim como sua mãe, Fernanda Montenegro, Torres foi indicada ao Oscar por sua performance de 2024 em “Ainda estou aqui”, primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar por melhor filme internacional. Além disso, a atriz fez história no Festival de Cannes em 1986 ao se tornar a primeira atriz brasileira a ganhar o prêmio de melhor atriz pelo filme "Eu sei que vou te amar"

Sônia Braga

Outro ícone que brilhou internacionalmente foi Sônia Braga. A atriz recebeu três indicações ao Globo de Ouro por seus papéis em "O beijo da mulher aranha", de 1985, e "Luar sobre parador", de 1988. Em 1995, ela concorreu por “Amazônia em chamas na categoria” de melhor atriz coadjuvante em filme para TV, minissérie ou série.

Rodrigo Santoro

Com uma sólida carreira em Hollywood, Rodrigo Santoro foi homenageado no Festival de Cannes em 2004. Ele recebeu o Troféu Chopard, um prêmio especial dedicado a jovens atores promissores que se destacam no cenário internacional.

