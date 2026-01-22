'O agente secreto' recebe quatro indicações ao Oscar

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O filme "O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho foi indicado em quatro categorias do Oscar na manhã desta quinta-feira (22/1).

Indicado nas categorias de "Seleção de Elenco", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator", para Wagner Moura, e "Melhor Filme" o filme empata no número de indicações com "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, como os dois filmes brasileiros mais indicados na história da premiação.

'O agente secreto' desarquiva o passado nacional e reafirma poder da imagem

Em 2004, o filme de Meirelles foi indicado em "Melhor Direção", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Montagem" e "Melhor Fotografia", mas não levou nenhum dos prêmios.

Até agora, "O agente secreto" conta com 54 prêmios. No Brasil, o filme já foi visto por 1,25 milhão de espectadores. O longa continua em cartaz em várias salas de BH: BH, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Cidade, Diamond, Del Rey, Pátio e UNA Belas Artes.

Em "O agente secreto", o ator baiano interpreta Marcelo, um pesquisador universitário e cientista que retorna à capital pernambucana em busca do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência. A trama é ambientada em 1977.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien. A transmissão no Brasil será feita pela TNT.

