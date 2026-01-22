Assine
overlay
Início Cultura
PREMIAÇÃO

'O agente secreto' recebe quatro indicações ao Oscar

Longa iguala número de indicações de 'Cidade de Deus em 2004 e disputa Seleção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Filme

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
22/01/2026 11:01 - atualizado em 22/01/2026 11:15

compartilhe

SIGA
x
Quatro homens conversam: um com blusa laranja, outro de terno, um terceiro de camisa azul e o quarto de casaco marrom
Cena do filme 'O agente secreto', em que o personagem Marcelo conversa com policiais do Recife crédito: Cinemascópio/Divulgação

O filme "O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho foi indicado em quatro categorias do Oscar na manhã desta quinta-feira (22/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Indicado nas categorias de "Seleção de Elenco", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator", para Wagner Moura, e "Melhor Filme" o filme empata no número de indicações com "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, como os dois filmes brasileiros mais indicados na história da premiação. 

'O agente secreto' desarquiva o passado nacional e reafirma poder da imagem

Em 2004, o filme de Meirelles foi indicado em "Melhor Direção", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Montagem" e "Melhor Fotografia", mas não levou nenhum dos prêmios. 

Leia Mais

Até agora, "O agente secreto" conta com 54 prêmios. No Brasil, o filme já foi visto por 1,25 milhão de espectadores. O longa continua em cartaz em várias salas de BH: BH, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Cidade, Diamond, Del Rey, Pátio e UNA Belas Artes. 

Em "O agente secreto", o ator baiano interpreta Marcelo, um pesquisador universitário e cientista que retorna à capital pernambucana em busca do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência. A trama é ambientada em 1977.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien. A transmissão no Brasil será feita pela TNT.

Tópicos relacionados:

brasil cinema filme oscar premio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay