Assine
overlay
Início Cultura
OSCAR 2026

‘O agente secreto’ é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Pelo segundo ano, um longa-metragem brasileiro disputa o principal prêmio da Academia de Hollywood; 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, competiu em 2025

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
22/01/2026 10:48 - atualizado em 22/01/2026 12:23

compartilhe

SIGA
x
O Agente Secreto: filme surpreende e alcança boa bilheteria no país
Cena de &quot;O Agente Secreto&quot;, um dos maiores sucessos recentes do cinema brasileiro que conquistou público e crítica crédito: Divulgação

Depois de “Ainda estou aqui” quebrar o ineditismo e colocar o Brasil entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme, no ano passado,  “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, repete o feito e vai disputar o  principal prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, no próximo dia 15 de março. O anúncio dos indicados ocorreu na manhã desta quinta-feira (22/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"A agente secreto" concorre com "Bugonia", de Yorgos Lanthimos; "F1", de Joseph Kosinski; "Frankenstein", de Guillermo del Toro; "Hamnet – A vida ante de Hamlet", de Chloé Zhao; "Marty Supreme", de Josh Safdie; "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson; "Valor sentimental", de Joachim Trier; "Pecadores", de Ryan Coogler; e "Sonhos de trem", de Clint Bentley.

Essa é uma das quatro categorias em que o longa brasileiro foi indicado – as outras foram Melhor Ator (Wagner Moura), Filme Internacional e Seleção de Elenco. A última vez que uma produção nacional teve esse mesmo número de indicações foi em 2004, com "Cidade de Deus". Na época, o filme de Fernando Meirelles foi indicado a Melhor Diretor, Fotografia (César Charlone), Montagem (Daniel Rezende) e Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani).

Relembre 5 outros filmes brasileiros que brilharam no exterior
A imagem recorda um momento de &quot;Central do Brasil&quot;, filme que levou Fernanda Montenegro ao Oscar e que é destaque na lista de sucessos nacionais. Divulgação &#39;Central do Brasil&#39; / Netflix

O longa de Kleber Mendonça Filho, que estreou no Festival de Cannes, em maio do ano passado, onde recebeu os prêmios de direção e ator (Wagner Moura), já acumula 57 troféus em 38 premiações. No exterior, recebeu os prêmios do júri e da crítica internacional de Melhor Filme no Festival de Cinema de Lima e o prêmio do júri popular de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Pingyao. Nos festivais brasileiros, “O agente secreto” venceu a categoria no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro.

Ambientada em 1977, em Recife, durante a ditadura militar brasileira, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador universitário e cientista que retorna à capital pernambucana em busca do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro, o longa acumula mais de 1 milhão de espectadores. Ainda não há previsão de chegada às plataformas de streaming.

Tópicos relacionados:

filme indicado o-agente-secreto oscar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay