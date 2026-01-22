Oscar 2026: ‘O agente secreto’ é indicado a Melhor Filme Internacional

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

“O agente secreto” confirmou seu favoritismo na categoria de Melhor Filme Internacional, com o anúncio, nesta quinta-feira (22/1), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, dos cinco indicados à disputa. Os concorrentes ao prêmio são "Foi apenas um acidente" (França), "Valor sentimental" (Noruega), "Sirat" (Espanha) e "A voz de Hind Rajab" (Tunisia).

O filme brasileiro recebeu quatro indicações ao Oscar, também nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme e a estreante Melhor Elenco. Em 2004, "Cidade de Deus" recebeu a mesma quantidade de indicações - Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Roteiro Adaptado.

A cerimônia de entrega do Oscar será em 15 de março, em Los Angeles. Com o longa de Kleber Mendonça Filho em competição, esse pode ser o segundo ano consecutivo de vitória brasileira – no ano passado, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, garantiu o primeiro Oscar para o Brasil, vencendo a disputa de Melhor Filme Internacional.

"O agente secreto" já acumula 57 troféus em 38 premiações. Na categoria de Filme Internacional, venceu o New York Film Critics Circle Awards, Austin Film Critics Awards, London Film Critics’ Circle 2026, Satellite Awards 2026, National Society of Film Critics Awards 2025, Critics Choice Awards e Globo de Ouro.

Ambientada em 1977, em Recife, durante a ditadura militar brasileira, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador universitário e cientista que retornar à capital pernambucana à procura do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro, o longa acumula mais de 1 milhão de espectadores. Ainda não há previsão de chegada às plataformas de streaming.