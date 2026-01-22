Oscar 2026: Wagner Moura é indicado a Melhor Ator

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Depois de fazer história ao levar o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por “O agente secreto”, Wagner Moura confirmou seu nome na disputa pelo Oscar. Ele concorre com Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Michael B. Jordan ("Pecadores").

O filme brasileiro também foi indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e a estreante Melhor Elenco. Com quatro indicações, "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, se iguala a "Cidade de Deus", que recebeu a mesma quantidade em 2004 - Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Roteiro Adaptado.

Wagner Moura foi anunciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entre os indicados a Melhor Ator, na manhã desta quinta-feira (22/1). É a primeira vez que um brasileiro concorre na categoria. A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março.

Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes do ano passado, onde o filme estreou. Ele levou os prêmios também do Newport Beach Film Festival, Círculo de Críticos de Santiago (CCS), New York Film Critics Circle Awards, Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), London Film Critics’ Circle 2026, Satellite Awards 2026 e Boston Online Film Critics Association, além do já citado Globo de Ouro.

Em "O agente secreto", o ator baiano interpreta Marcelo, um pesquisador universitário e cientista que retorna à capital pernambucana em busca do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência. A trama é ambientada em 1977.

Em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro, o longa acumula mais de 1 milhão de espectadores. Ainda não há previsão de chegada às plataformas de streaming.