Tânia Maria celebra 79 anos com carreira em ascensão: 'Quero ir até os 100'

Até pouco tempo atrás, Tânia Maria levava uma vida longe dos holofotes. Artesã por profissão, passava os dias produzindo tapetes para banheiro em casa, no interior do Rio Grande do Norte. Em 2025, no entanto, seu nome passou a circular com força no cinema brasileiro e internacional. O motivo foi a interpretação de Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”, papel que projetou a atriz aos olhos do Brasil e do mundo. Nesta segunda-feira (19/1), Tânia Maria completa 79 anos e celebra a nova idade em um dos momentos mais intensos de sua trajetória profissional.

Em 2026, a atriz vai lançar seis filmes e promete que não vai diminui o ritmo de produção. “Estou esperando que venham mais e mais trabalhos. Quero muitos. Comecei aos 72 anos e quero ir até os 100”, afirmou em entrevista à CNN.

Entre os próximos lançamentos, está “Yellow Cake”, dirigido por Tiago Melo, que estreia no Festival de Roterdã, em 2 de fevereiro, sendo o único filme brasileiro na mostra competitiva. O longa se passa em Picuí, na Paraíba, e mistura drama e elementos fantásticos ao abordar o impacto da mineração em uma cidade marcada pela extração de minerais raros.

Outro projeto em andamento é “A Adoção”, novo filme de Allan Deberton, ambientado entre Berlim e o Brasil, além de outras produções ainda não detalhadas.

Homenagem especial

Os diretores Kleber Mendonça Filho e Leonardo Lacca fizeram uma homenagem à Tânia Maria. Os dois resgataram um vídeo de ensaio gravado antes das filmagens de “Bacurau” e publicaram nas redes sociais para celebrar o aniversário da atriz.

“Meu presente virtual é esse vídeo que filmei em fevereiro de 2018 durante a preparação da figuração de Bacurau. Desde o início, a ideia de Kleber e Juliano era que os figurantes fossem parte do primeiro plano do filme, a alma da história, da comunidade, tão importantes quanto os atores. Foi a primeira vez que tive a experiência de ensaiar com figurantes. Nesse processo, eu, Amanda Gabriel, Renata Roberta, Jô Conceição e Fellipe Fernandes nos encantamos profundamente com tantas pessoas incríveis, tantas potências, e especialmente com Tânia, com sua força, presença, escuta, espontaneidade e capacidade de improvisação. Não é à toa que minha câmera se apaixonou por ela, e que ela conquistou fala no filme depois”, afirmou Lacca.

“Esse tipo de experiência me inspira a fazer cinema. A descoberta, não de revelar alguém, mas de me encontrar com pessoas tão únicas ao longo do caminho, que se não fosse o cinema, talvez nunca encontraria. Hoje, Tânia Maria é uma das atrizes mais importantes do Brasil, com reconhecimento internacional e cotada ao Oscar. Mais do que uma grande parceira de trabalho, ela virou alguém muito próxima. Eu fico realmente emocionado quando ela diz que eu sou como um neto pra ela”, escreveu.

A mensagem termina com desejo de “muita saúde, muitos filmes, muita vida e muito PIX” na conta da atriz.

Atriz continua produzindo tapetes

A entrada tardia no audiovisual não significou abandono da antiga profissão. Mesmo com a agenda cheia de gravações, Tânia segue produzindo seus tapetes. “É só ficar um dia em casa que eu faço. Não pode parar”, disse.

A virada na vida de Tânia aconteceu durante as filmagens de “Bacurau” (2019), de Kleber Mendonça Filho. Inicialmente contratada como figurante, ela acabou improvisando uma fala que chamou a atenção do diretor e da equipe. “Ele pediu para eu comentar a roupa do personagem do Silvero Pereira quando ele passasse. Achei a roupa feia e falei. Ficou no filme. Depois disso, não parei mais”, relembrou.

O acaso também marcou o primeiro contato com a produção. Segundo a atriz, a equipe procurava figurantes em seu povoado quando ela apareceu para dar boa-noite, ainda na máquina de costura. “Disseram que era eu quem estavam procurando, por causa da minha voz rouca”, contou em entrevista à revista Bravo!.

O primeiro filme que assistiu em uma sala de cinema foi justamente “Bacurau”. “É fácil decorar, é gostoso trabalhar. Estou amando esse trabalho”, resumiu a nova profissão.

A partir dali, Tânia passou a ser escalada para novos trabalhos. Em 2024, participou de “Seu Cavalcanti”, de Leonardo Lacca, e consolidou sua presença em “O Agente Secreto”, longa que se tornou um dos destaques do cinema brasileiro recente.

Pelo papel de Dona Sebastiana, Tânia Maria foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante pelo Círculo de Críticos de Santiago de Compostela, na Espanha, e também foi apontada pelo New York Times como um dos grandes destaques de atuação de 2025. Na mesma premiação espanhola, Wagner Moura venceu como Melhor Ator pelo mesmo filme.

A atriz também recebeu indicação ao International Cinephile Society (ICS) Awards, concorrendo com nomes internacionais como Amy Madigan e Teyana Taylor. “O Agente Secreto” soma dez indicações na premiação, cujo resultado será divulgado em fevereiro.

