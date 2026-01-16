Assine
Artesã potiguar, Tânia Maria recebe prêmio como atriz e aumenta expectativa pelo Oscar

Redação Flipar
    O filme brasileiro também brilhou na premiação chilena, levando o troféu de melhor roteiro e o de melhor ator para Wagner Moura, reforçando o impacto da produção no cenário internacional. O filme e Wagner também ganharam o Globo de Ouro.

     Foto: Divulgação/Victor Jucá
    O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura, na premiação do Oscar.

     Foto: Divulgação
    No entanto, uma das previsões mais surpreendentes foi o nome de Tânia Maria. Ela está sendo cotada em listas da Variety e da Hollywood Reporter para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Embora a potiguar tenha ficado abaixo da 16ª colocação em ambas as publicações, ela está à frente de atrizes conhecidas como Laura Dern, por "Jay Kelly", e Mia Goth, por "Frankenstein".

     Foto: Reprodução/Instagram
    “Não sei nem o que é Oscar, mas fiquei contente demais só de ter meu nome na lista, é uma honra muito grande”, disse ela em recente entrevista ao jornal O Globo.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Todo esse burburinho serviu para dar holofotes a Tânia, que só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Ela é artesã e vive em Cobra, povoado do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte.

     Foto: Wikimedia Commons/George Daniel
    Ela contou que conheceu Kleber Mendonça Filho durante as gravações de “Bacurau”, enquanto estava almoçando: “Ele falou: ‘vem aqui almoçar com a gente, conta um pouco da sua vida'”.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Primeiro, Tânia foi convidada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca para atuar no documentário “Seu Cavalcanti”.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Outro convite veio de Juliano Dorneles (codiretor de “Bacurau”), que a chamou para trabalhar em “Delegado”, uma série policial.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Enquanto gravava sua participação, Tânia conheceu o produtor Tiago Melo e recebeu mais um convite: para atuar no filme “Yellow cake”, rodado em Picuí, no sertão da Paraíba.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Em “O Agente Secreto”, Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife.

     Foto: Divulgação/Victor Jucá
    “Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria”, afirmou Kleber Mendonça Filho.

     Foto: Victor Juca/Divulgação
    Para viver a personagem, Tânia chegou a fazer cerca de 15 visitas ao Recife durante a pré-produção.

     Foto: Reprodução/Instagram
    “Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer na minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação”, contou, empolgada.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Ela revelou que fabricou um conjunto de banheiro e tapete a partir de um tecido de sofá e levou o kit de presente para Moura.

     Foto: Reprodução/Instagram
    “Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira”, disse Tânia.

     Foto: Reprodução
    Embora continue atuando como artesã, Tânia confessa que descobriu um novo caminho: “Fui para ‘Bacurau’ sem pensar em ser atriz […] Agora quero continuar. Quanto mais filmes, melhor”.

     Foto: Reprodução/Instagram
