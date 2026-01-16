Artesã potiguar, Tânia Maria recebe prêmio como atriz e aumenta expectativa pelo Oscar
O filme brasileiro também brilhou na premiação chilena, levando o troféu de melhor roteiro e o de melhor ator para Wagner Moura, reforçando o impacto da produção no cenário internacional. O filme e Wagner também ganharam o Globo de Ouro.Foto: Divulgação/Victor Jucá
O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura, na premiação do Oscar.Foto: Divulgação
No entanto, uma das previsões mais surpreendentes foi o nome de Tânia Maria. Ela está sendo cotada em listas da Variety e da Hollywood Reporter para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.Foto: Reprodução/Instagram
No entanto, uma das previsões mais surpreendentes foi o nome de Tânia Maria. Ela está sendo cotada em listas da Variety e da Hollywood Reporter para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
“Não sei nem o que é Oscar, mas fiquei contente demais só de ter meu nome na lista, é uma honra muito grande”, disse ela em recente entrevista ao jornal O Globo.Foto: Reprodução/Instagram
Todo esse burburinho serviu para dar holofotes a Tânia, que só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019.Foto: Reprodução/Instagram
Ela é artesã e vive em Cobra, povoado do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte.Foto: Wikimedia Commons/George Daniel
Ela contou que conheceu Kleber Mendonça Filho durante as gravações de “Bacurau”, enquanto estava almoçando: “Ele falou: ‘vem aqui almoçar com a gente, conta um pouco da sua vida'”.Foto: Reprodução/Instagram
Primeiro, Tânia foi convidada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca para atuar no documentário “Seu Cavalcanti”.Foto: Reprodução/Instagram
Outro convite veio de Juliano Dorneles (codiretor de “Bacurau”), que a chamou para trabalhar em “Delegado”, uma série policial.Foto: Reprodução/Instagram
Enquanto gravava sua participação, Tânia conheceu o produtor Tiago Melo e recebeu mais um convite: para atuar no filme “Yellow cake”, rodado em Picuí, no sertão da Paraíba.Foto: Reprodução/Instagram
Em “O Agente Secreto”, Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife.Foto: Divulgação/Victor Jucá
“Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria”, afirmou Kleber Mendonça Filho.Foto: Victor Juca/Divulgação
Para viver a personagem, Tânia chegou a fazer cerca de 15 visitas ao Recife durante a pré-produção.Foto: Reprodução/Instagram
“Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer na minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação”, contou, empolgada.Foto: Reprodução/Instagram
Ela revelou que fabricou um conjunto de banheiro e tapete a partir de um tecido de sofá e levou o kit de presente para Moura.Foto: Reprodução/Instagram
“Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira”, disse Tânia.Foto: Reprodução
Embora continue atuando como artesã, Tânia confessa que descobriu um novo caminho: “Fui para ‘Bacurau’ sem pensar em ser atriz […] Agora quero continuar. Quanto mais filmes, melhor”.Foto: Reprodução/Instagram