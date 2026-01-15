Com Tânia Maria e Dona Onete, veja mulheres que viraram artistas após os 60
Cinco estrelas das artes, já na terceira idade, mostrando que o envelhecimento não é barreira para se tornar artista
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tânia Maria, uma das atrizes mais celebradas do elenco de "O Agente Secreto", filme que saiu premiado no Globo de Ouro neste domingo (11), atuou pela primeira vez aos 72 anos. À época, em 2019, foi chamada para figurar em "Bacurau", outro longa de Kleber Mendonça Filho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Hoje aos 79, Tânia se encontrou na atuação. Foi elogiada pelo jornal americano The New York Times, e até cogitada para o Oscar de atriz coadjuvante. Mas ela é uma entre várias mulheres que viraram artistas e conheceram o sucesso após os 60 anos. Veja a seguir.
DONA ONETE
Outra brasileira, a paraense virou cantora quando já tinha se aposentado da carreira de professora. Nascida no interior do Pará, fez seu primeiro show depois dos 60, lançou músicas, discos e ganhou o apelido de rainha do carimbó.
GRANDMA MOSES
A agricultora americana Anna Mary Robertson Moses pintava no tempo livre. Com o marido, seu trabalho era cuidar de uma fazenda em Nova York. Até que sua arte foi descoberta por um colecionador, que comprou várias pinturas, e fundou a Grandma Moses Properties, que deu às obras projeção internacional. À época, Moses tinha mais de 70 anos.
CORA CORALINA
A poeta goiana só publicou seu primeiro livro aos 75 anos. Antes era doceira, e também foi vendedora de livros. Coralina chamou a atenção de Carlos Drummond de Andrade, e aí viu sua vida ser transformada pela escrita.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
EMILY KAM KNGWARRAY
Considerada uma das pintoras mais importantes da Austrália no século 20, ela tinha 79 anos quando começou a pintar. Kngwarray ilustrava sua terra natal mesclando uma série de técnicas, e trabalhou na área por oito anos antes de morrer, em 1996.