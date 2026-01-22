Oscar 2026: Confira os indicados das 24 categorias
'Pecadores', de Ryan Coogler, bate recorde histórico da Academia de Hollywood, com 16 nomeações
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou ne manhã desta quinta-feira (22/1) as indicações à 98ª edição do Oscar. "Pecadores" é o campeão de nomeações, com 16 das 24 categorias. É um recorde na história quase centenária da instituição. Antes dele, só três longas ("A Malvada", "Titanic" e "La la land") haviam recebido 14 indicações.
Em segundo lugar ficou "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson, nomeado em 13 categorias. O Brasil emplacou quatro indicações para "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. A premiação será em 15 de março. Confira os nomeados nas 24 categorias:
. Melhor Filme
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“O agente secreto”
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de trem”
. Direção
Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”)
Guillermo Del Toro (“Frankenstein”)
Joachim Trier (“Valor sentimental”)
Chloé Zhao (“Hamnet”)
Josh Safdie (“Marty Supreme”)
. Ator
Ethan Hawke (“Blue Moon”)
Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”)
Michael B. Jordan (“Pecadores”)
Wagner Moura (“O agente secreto”)
. Atriz
Rose Byrne (“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”)
Jessie Buckley (“Hamnet”)
Renate Reinsve (“Valor sentimental”)
Emma Stone (“Bugonia”)
Kate Hudson (“Song Sung Blue: Um sonho a dois”)
. Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro (“Uma batalha após a outra”)
Jacob Elordi (“Frankenstein”)
Sean Penn (“Uma batalha após a outra”)
Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”)
Delroy Lindo ("Pecadores")
. Atriz Coadjuvante
Inga Ibsdotter Lilleaas (“Valor sentimental”)
Amy Madigan (“A hora do mal”)
Wunmi Mosaku (“Pecadores”)
Teyana Taylor (“Uma batalha após a outra”)
Elle Fanning ("Valor sentimental")
. Roteiro Original
“Blue Moon” (Robert Kaplow)
“Marty Supreme” (Ronald Bronstein e Josh Safdie)
“Valor sentimental” (Joachim Trier e Eskil Vogt)
“Pecadores” (Ryan Coogler)
"Foi apenas um acidente" (Jafar Panahi)
. Roteiro Adaptado
“Bugonia” (Will Tracy)
“Frankenstein” (Guillermo Del Toro)
“Hamnet” (Maggie O’Farrell e Chloé Zhao)
“Uma batalha após a outra” (Paul Thomas Anderson)
“Sonhos de trem” (Clint Bentley e Greg Kwedar)
. Elenco
“Hamnet” (Nina Gold)
“Marty Supreme” (Jennifer Venditti)
“Uma batalha após a outra” (Cassandra Kulukundis)
“O agente secreto” (Gabriel Domingues)
“Pecadores” (Francine Maisler)
. Animação
“Zootopia 2”
“Arco”
“Elio”
“Guerreiras do K-Pop”
"A pequena Amélie"
. Design de Produção
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Pecadores
. Fotografia
“Frankenstein” (Dan Laustsen)
“Marty Supreme” (Darius Khondji)
“Uma batalha após a outra” (Michael Bauman)
“Pecadores” (Autumn Durald Arkapaw)
“Sonhos de trem” (Adolpho Veloso)
. Figurino
“Frankenstein” (Kate Hawley)
“Hamnet” (Malgosia Turzanska)
“Pecadores” (Ruth E. Carter)
“Marty Supreme"
"Avatar"
. Montagem
“F1” (Stephen Mirrione)
“Marty Supreme” (Ronald Bronstein e Josh Safdie)
“Uma batalha após a outra” (Andy Jurgensen)
“Pecadores” (Michael P. Shawver)
"Valor sentimental"
. Cabelo e Maquiagem
“Frankenstein” (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
“Pecadores” (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
“Coração de lutador” (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
“A meia-irmã feia” (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)
"Kokuho"
. Som
“F1”
“Frankenstein”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Sirât”
. Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e cinzas”
“F1”
"Jurassic World"
“Pecadores”
"The lost bus"
. Trilha Sonora
“Frankenstein” (Alexandre Desplat)
“Hamnet” (Max Richter)
“Uma batalha após a outra” (Jonny Greenwood)
“Pecadores” (Ludwig Göransson)
"Bugonia" (Jer Fendrix)
. Canção
“Dear me”, de “Diane Warren: Relentless” (Diane Warren)
“Sweet dreams of joy”, de “Viva Verdi” (Nhicolas Pike)
“Golden”, de “Guerreiras do K-Pop” (EJAE e Mark Sonnenblick)
“I lied to you”, de “Pecadores” (Ludwig Göransson e Raphael Saadiq)
“Train dreams”, de “Sonhos de trem” (Nick Cave e Bryce Dessner)
. Documentário
“Rompendo rochas”
“A vizinha perfeita”
“Alabama: Presos do sistema”
"Come see me in the good light"
"Mr. Nobody against Putin"
. Filme Internacional
“Foi apenas um acidente” (França, de Jafar Panahi)
“O agente secreto” (Brasil, de Kleber Mendonça Filho)
“Valor sentimental” (Noruega, de Joachim Trier)
“Sirât” (Espanha, de Oliver Laxe)
“A voz de Hind Rajab” (Tunísia, de Kaouther Ben-Hania)
. Curta de Animação
“Éiru”
“Cardboard”
“Hurikán”
“Retirement plan”
"Butterfly"
. Curta Documental
“All the empty rooms”
“Armed only with a camera: The life and death of Brent Renaud”
“Children no more”
“The devil is busy”
“Perfectly a strangenss”
. Curta
“Two people exchanging saliva”
“The singers”
“Jane Austen’s period drama”
"Butcher's Stain"
“A friend of Dorothy”