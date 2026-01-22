Oscar 2026: ‘O agente secreto’ é indicado em Melhor Seleção de Elenco
Categoria foi incorporada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood neste ano. Wagner Moura lidera elenco com artistas de diversos estados
compartilheSIGA
A categoria de Melhor Seleção de Elenco, que estreia nesta 98ª edição do Oscar, conta com o longa brasileiro “O agente secreto” entre os indicados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22/1), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O filme brasileiro também foi indicado a outras três categorias, sendo elas Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura).
Leia Mais
Com direção de elenco assinada por Gabriel Domingues, "O agente secreto" tem o baiano Wagner Moura como protagonista e um conjunto de artistas de diversos estados brasileiros, incluindo dois mineiros: Carlos Francisco, no papel do sogro do protagonista, e Laura Lufési como a pesquisadora Flávia. E ainda a portuguesa Isábel Zuaa e o alemão Udo Kier (1944-2025).
O longa concorre com: "Hamnet", com elenco assinado por Nina Gold, "Marty Supreme", por Jennifer Venditti, "Uma batalha após a outra", assinado por Cassandra Kulukundis e "Pecadores", por Francine Maisler.
Também estão no elenco: Albert Tenório, Alice Carvalho, Aline Marta, Buda Lira, Edilson Silva, Enzo Nunes, Erivaldo Oliveira, Fabiana Pirro, Fafá Dantas, Gabriel Leone, Geane Albuquerque, Gregorio Graziosi, Hermila Guedes, Igor de Araújo, Isadora Ruppert, Ítalo Martins, João Vitor Silva, Joálisson Cunha, Kaiony Venâncio, Licínio Januário, Luciano Chirolli, Marcelo Valle, Márcio de Paula, Maria Fernanda Candido, Nivaldo Nascimento, Robério Diógenes, Robson Andrade, Roney Villela, Rubens Santos, Suzy Lopes, Tânia Maria, Thomás Aquino e Wilson Rabelo.
O longa de Kleber Mendonça Filho, que estreou no Festival de Cannes, em maio do ano passado, onde recebeu os prêmios de direção e ator (Wagner Moura), já acumula 57 troféus em 38 premiações.
No exterior, recebeu os prêmios do júri e da crítica internacional de Melhor Filme no Festival de Cinema de Lima e o prêmio do júri popular de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Pingyao. Nos festivais brasileiros, “O agente secreto” venceu a categoria no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro.
Ambientada em 1977, em Recife, durante a ditadura militar brasileira, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador universitário e cientista que retorna à capital pernambucana em busca do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro, o longa acumula mais de 1 milhão de espectadores. Ainda não há previsão de chegada às plataformas de streaming