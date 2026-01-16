Wagner Moura em programa nos EUA: 'Ser pai é o que define minha vida'

Wagner Moura contou ao público americano pormenores de sua vida fora das telas ao participar do "The Drew Barrymore Show", talk show comandado pela atriz e exibido pela rede CBS. Em tom informal, o ator falou a respeito da rotina como pai de três adolescentes e refletiu sobre erros, descobertas e amadurecimento.

Convidado para divulgar "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, Moura também contou detalhes sobre sua vida familiar. O ator disse que a paternidade ocupa hoje o centro de suas prioridades.

"Ser pai é o que define principalmente minha vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo", afirmou, ao comentar as dificuldades e contradições de educar filhos em plena adolescência.

Segundo ele, errar faz parte do processo. "Você comete erros, diz coisas que não deveria ter dito, toma decisões que não deveria ter tomado. E o que aprendi é que temos de nos perdoar", afirmou.

Pai de Bem, de 19 anos, Salvador, de 15, e José, de 13, frutos do casamento com a fotógrafa Sandra Delgado, o ator relembrou no programa que se tornou pai ainda jovem, por volta dos 30 anos. O comentário abriu espaço para uma troca bem-humorada com Drew Barrymore, que brincou sobre diferenças de maturidade entre homens e mulheres. Moura respondeu com ironia ao relatar situações cotidianas envolvendo os filhos e suas namoradas.

Aos 49 anos, o ator atravessa uma fase especialmente favorável na carreira. Sua atuação em "O agente secreto" lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator em Filme de Drama e contribuiu para a vitória do longa como melhor filme em língua não inglesa.