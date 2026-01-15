Assine
Você sabia? Wagner Moura é faixa-marrom de jiu-jítsu

Ator treina a arte marcial há mais de 20 anos e mantém a rotina entre filmagens e viagens

15/01/2026 12:32

Wagner Moura durante treino de jiu-jitsu
Wagner Moura durante treino de jiu-jitsu

Conhecido mundialmente pela intensidade de seus personagens e por ter ganhado o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por “O agente secreto”, Wagner Moura tem uma longa história de amor com as artes marciais. Há mais de duas décadas, o ator brasileiro se dedica ao jiu-jítsu.

“Treino desde os meus 23 ou 24 anos”, contou o ator em uma entrevista ao lado de nomes como Forest Whitaker, Rami Malek e Paul Giamatti. Na conversa, ele destacou que passou por diversas academias ligadas à família Grace, conhecida por levar a modalidade a diversas partes do mundo.

“Eu costumava treinar com caras que hoje são faixa-preta, mas eu estou sempre viajando”, disse, destacando as dificuldades impostas pela rotina internacional de filmagens.

Em dezembro de 2023, Wagner Moura foi graduado faixa-marrom, pelas mãos do mestre Rigan Machado, em Los Angeles. “Se você estiver lá o tempo todo, você pega a faixa-preta”, explicou o ator. 

Ao longo da vida, o ator teve contato com outras lutas. Ele também passou pelo judô na infância e chegou a treinar muay thai em Salvador, mas foi no jiu-jítsu que encontrou sua principal referência corporal e mental. Moura também treina MMA e participou de campanhas como "Não brigue, lute!", que promovem as artes marciais como esporte e ferramenta de disciplina contra a violência.

Mais do que preparo físico, a arte suave se tornou uma ferramenta de equilíbrio emocional. Durante as filmagens de “O agente secreto”, no Recife, Moura manteve a rotina de treinos como forma de aliviar a pressão do trabalho. “Foi uma válvula de escape e uma forma de esvaziar a mente da correria dos sets”, relatou ao jornal Extra Max Carvalho, instrutor do ator durante as gravações. 

O próprio Wagner Moura já deixou claro, em diferentes momentos, que nunca encarou o jiu-jítsu como um atalho ou um espetáculo.  

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
