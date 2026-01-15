Você sabia? Wagner Moura é faixa-marrom de jiu-jítsu

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Conhecido mundialmente pela intensidade de seus personagens e por ter ganhado o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por “O agente secreto”, Wagner Moura tem uma longa história de amor com as artes marciais. Há mais de duas décadas, o ator brasileiro se dedica ao jiu-jítsu.

“Treino desde os meus 23 ou 24 anos”, contou o ator em uma entrevista ao lado de nomes como Forest Whitaker, Rami Malek e Paul Giamatti. Na conversa, ele destacou que passou por diversas academias ligadas à família Grace, conhecida por levar a modalidade a diversas partes do mundo.

“Eu costumava treinar com caras que hoje são faixa-preta, mas eu estou sempre viajando”, disse, destacando as dificuldades impostas pela rotina internacional de filmagens.

Em dezembro de 2023, Wagner Moura foi graduado faixa-marrom, pelas mãos do mestre Rigan Machado, em Los Angeles. “Se você estiver lá o tempo todo, você pega a faixa-preta”, explicou o ator.

Ao longo da vida, o ator teve contato com outras lutas. Ele também passou pelo judô na infância e chegou a treinar muay thai em Salvador, mas foi no jiu-jítsu que encontrou sua principal referência corporal e mental. Moura também treina MMA e participou de campanhas como "Não brigue, lute!", que promovem as artes marciais como esporte e ferramenta de disciplina contra a violência.

Mais do que preparo físico, a arte suave se tornou uma ferramenta de equilíbrio emocional. Durante as filmagens de “O agente secreto”, no Recife, Moura manteve a rotina de treinos como forma de aliviar a pressão do trabalho. “Foi uma válvula de escape e uma forma de esvaziar a mente da correria dos sets”, relatou ao jornal Extra Max Carvalho, instrutor do ator durante as gravações.

O próprio Wagner Moura já deixou claro, em diferentes momentos, que nunca encarou o jiu-jítsu como um atalho ou um espetáculo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia