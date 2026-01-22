Quem é Mia Goth, a atriz que viralizou falando português com Wagner Moura

A atriz Mia Goth se tornou um dos assuntos mais comentados na internet brasileira nesta quinta-feira (22/01), segundo o Google Trends. O nome dela subiu nas buscas graças a uma conversa em português com o ator vencedor do Globo de Ouro e indicado ao Oscar de melhor ator, Wagner Moura. Em um vídeo que viralizou rapidamente, a fluência da artista no idioma, em uma conversa descontraída, chamou atenção de fãs.

Essa conexão tem uma origem familiar direta. Nascida em Londres, Mia Gypsy Mello da Silva Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys e passou parte de sua vida vivendo no Rio de Janeiro com a avó, o que explica seu domínio do português. O nome de Maria Gladys, inclusive, também apareceu com destaque no Google Trends.

De modelo a estrela do terror

Antes de conquistar Hollywood, Mia Goth iniciou sua carreira como modelo na adolescência. Sua estreia no cinema foi em 2013, com a estreia no filme “Ninfomaníaca”, dirigido por Lars von Trier.

Nos últimos anos, a atriz se destacou no cinema de terror contemporâneo, como na Trilogia X, no qual interpretou personagens distintas em três filmes, “X-a marca da morte”, “Pearl” e “Maxxxine”.

Sua filmografia inclui ainda o recente “Frankenstein”, de 2025, onde atuou ao lado de Oscar Isaac em obra do reconhecido diretor Guillermo del Toro. Mia também se destacou no terror “Piscina infinita”, de 2023, consolidando seu nome em papéis complexos e perturbadores.

Inspiração e novos projetos

Mia Goth frequentemente menciona a avó, Maria Gladys, como sua maior inspiração artística. Gladys é uma figura importante do cinema e da teledramaturgia no Brasil, conhecida por seu trabalho no Cinema Marginal e por papéis em novelas de sucesso.

