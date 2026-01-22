Onde ver 'Código Alarum', que levou Isis Valverde ao Framboesa de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme pelo qual a atriz brasileira Isis Valverde foi indicada ao Framboesa de Ouro, uma lista cômica com os piores produções de cinema do ano, está disponível no streaming.

Lançado em abril do passado, "Código Alarum" está no catálogo do Telecine Play.





A produção recebeu críticas negativas do público. Na plataforma Rotten Tomatoes, tem apenas 14% de aprovação em uma escala que vai até 100%.

O longa de ação acompanha dois assassinos profissionais que tentam abandonar o crime após se casarem, mas acabam envolvidos em uma perseguição internacional ao encontrar um pen drive sensível.

Na categoria de pior atriz coadjuvante, a brasileira é Bridgette Rousseau, amiga do casal protagonista, em um elenco que inclui Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Sylvester Stallone, mencionado na categoria pior ator no Framboesa de Ouro.

