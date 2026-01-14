O que é o Framboesa de Ouro, o 'Oscar dos piores filmes'?

Ao contrário do Oscar e outros prêmios que reconhecem as boas atuações, o Framboesa de Ouro celebra anualmente os piores filmes, atores e diretores do cinema.

A premiação satírica, realizada tradicionalmente um dia antes do Oscar, voltou aos holofotes no Brasil após a divulgação de uma pré-lista de indicados que incluiu a atriz Isis Valverde por sua atuação no filme "Código Alarum", sua estreia internacional.

Criado em 1980 pelo publicitário John J. B. Wilson, o prêmio teve sua primeira cerimônia em 31 de março de 1981. A ideia nasceu de uma festa improvisada na casa de Wilson durante a noite do Oscar, onde amigos distribuíam troféus irônicos para as produções mais fracas do ano anterior.

Como funciona a premiação?

A Golden Raspberry Award Foundation conta com mais de mil membros pagantes de dezenas de países, que votam online para decidir os "vencedores". O troféu é uma framboesa de plástico, pintada com spray dourado e colada sobre um rolo de filme Super 8.

Apesar do tom de piada, a lista de "homenageados" inclui estrelas de primeiro escalão. Sylvester Stallone é um dos maiores recordistas, com mais de 40 indicações e 12 vitórias.

Adam Sandler e seus filmes também são alvos frequentes da premiação. O evento ganhou notoriedade quando grandes nomes decidiram entrar na brincadeira e aceitar o prêmio pessoalmente.

Quem já aceitou o troféu?

A tradição de comparecer à cerimônia é rara. O caso mais marcante foi de Sandra Bullock, em 2010, em que a artista foi buscar seu troféu de pior atriz por "Maluca paixão”, e no dia seguinte, venceu o Oscar de melhor atriz por "Um sonho possível", tornando-se a primeira pessoa a ganhar os dois prêmios no mesmo fim de semana.

Halle Berry também demonstrou bom humor ao aceitar seu Framboesa de pior atriz por "Mulher-gato" em 2005. Ela subiu ao palco segurando o Oscar que havia ganhado por "Monster's Ball" e fez um discurso emocionado e irônico, agradecendo ao estúdio por colocá-la em um "filme de m...".

O prêmio, no entanto, não está livre de polêmicas. Em 2022, os organizadores criaram uma categoria especial para Bruce Willis, que foi cancelada após o anúncio de seu diagnóstico de afasia. A indicação de uma atriz de 12 anos em 2023 também gerou críticas, levando à criação de uma regra que proíbe nomeações para menores de 18 anos.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria