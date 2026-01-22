Isis Valverde diz que não dá para levar o Framboesa de Ouro a sério

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde dá risada quando o repórter pergunta o que ela achou de ter sido indicada ao Framboesa de Ouro pela sua participação no filme americano "Código Alarum", com Sylvester Stallone.
"Não tem como levar a sério um prêmio em que a Cate Blanchett é indicada como pior atriz. E a Natalie Portman. E o Robert De Niro. Só tem monstro!", diz ela durante as gravações de seu próximo longa, "Tiros no Escuro", do Amazon Prime Video, que acontecem em São Paulo.
"Eu faço uma participação de 20 minutos [em 'Alarum']. Nem se eu quisesse fazer uma baita de uma atuação ia ter espaço, porque é uma participação especial mesmo. E eu falei, 'cara, chamei a atenção'", diz ela sobre seu primeiro trabalho em língua inglesa.
É a primeira vez que uma atriz brasileira é indicada ao prêmio, que busca tirar sarro de trabalhos mal avaliados e divulga seus indicados e vencedores sempre às vésperas das datas de anúncios do Oscar.
Valverde também está na série "Maria e o Cangaço", no Disney+, e "Corrida dos Bichos", filme de ficção científica ainda inédito de Fernando Meirelles, que tem Rodrigo Santoro e Grazi Massafera no elenco. Atualmente, ela também prepara uma peça inspirada em "Hilda Furacão", de Roberto Drummond.
Sylvester Stallone está de volta às telonas em um filme de ação. O astro de “Rocky, Um Lutador” integra o elenco de “Código Alarum”, que entrou em cartaz no Brasil dia 3 de abril.
Divulgação
Com direção de Michael Polish (“Sonhando Alto”), o longa tem como protagonistas Scott Eastwood e Lara Travers no papel de assassinos profissionais. Stallone encarna Chester, agente do FBI encarregado de capturar os criminosos.
Reprodução/Instagram
Para os brasileiros, não é apenas a presença de Stallone que chama a atenção. A atriz Isis Valverde (“Faroeste Caboclo”), conhecida por novelas da Globo, faz sua estreia internacional no papel de Bridgette Rousseau, amiga do casal que protagoniza a ação.
Divulgação/Imagem Filmes
Aos 78 anos, Stallone está em plena atividade. Além de estrelar um novo filme, o astro renovou contrato para a terceira temporada da série “Tulsa King”, da Paramount.
Divulgação
Em “Tulsa King”, Stallone interpreta o mafioso Dwight “The General” Manfredi, que deixa a prisão após 25 anos e é enviado por seu chefe para Tulsa, no estado de Oklahoma, com uma nova missão criminosa.
Divulgação
Em 2012, Sylvester Stallone viveu uma tragédia familiar, quando o filho Sage morreu aos 36 anos de idade. Reprodução
No documentário "Sly", que estreou em 2023 no Netflix após ser exibido o Festival Internacional de Cinema de Toronto (CAN), o ator revelou que o personagem vivido pelo filho em "Rocky V" inspirou-se na relação dos dois. Na trama, a paixão pelo boxe é que une pai e filho. "Tentei pegar algo (para o roteiro) que realmente é o que eu gostaria de ter feito na vida real, mas não fui capaz de fazer", confessou. Reprodução/MGM
Sage Stallone foi encontrado morto em seu apartamento. Após suspeitas de overdose de drogas, exames mostraram que ele foi vítima de arterosclerose (entupimento de artérias por acúmulo de placas de gordura). Reprodução/Redes Sociais
Com direção de Thom Zimny, que comandou filmes sobre Elvis Presley e Johnny Cash, "Sly" retrata a vida repleta de dramas e superações de Sylvester Stallone. Reprodução/Netflix
Aos 78 anos, Stalone tem uma carreira cinematográfica de cinco décadas que ganhou projeção pelos personagens principais nas franquias de ação Rocky e Rambo. Geoges Biaro/Wikimédia Commons
Essa trajetÃ³ria foi construÃda com capÃtulos de imensa superaÃ§Ã£o pessoal, o que torna sua biografia inspiradora. ReproduÃ§Ã£o/@allstallone
A começar por seu parto sofrido, com os médicos precisando recorrer ao fórceps (instrumento para facilitar a passagem do bebê pelo canal vaginal em algumas situações). Youtube/
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
O procedimento acabou danificando a estrutura craniana do recém-nascido, provocando uma paralisia parcial e permanente de sua boca por ter afetado região de nervos. Gage Skidmore/Wikimedia Commons
Com parcos recursos financeiros, o futuro astro vendia lanches e foi instrutor de academia quando cursava o ensino médio. Filho de pais separados, ele vivia com a mãe desde os nove anos. Reprodução/Instagram
Enquanto fazia pontas em filmes, a vida de Stallone seguia miserável. A ponto de ter vendido seu cachorro, de nome Butkus, para um desconhecido em uma loja de bebidas para poder comprar o que comer. Reprodução/Instagram
A virada de rumo na vida do nova iorquino começou quando assistiu a uma luta de boxe em que o veterano Chuck Wepner chegou a derrubar o mítico Muhammad Ali. Reprodução/Youtube
Inspirado no que viu no combate, Stallone construiu um roteiro de filme em que o personagem principal se chamava Rocky Balboa. Após muita insistência, conseguiu vender sua ideia para um estúdio com a condição de que faria o protagonista. Reprodução
Com o dinheiro do estúdio em mãos, o ator foi atrás do homem que ficou com seu cachorro e o comprou de volta por 15 mil dólares. Butkus aparece na trama de "Rocky" como o cão do protagonista. Reprodução/Instagram
A partir do primeiro filme da franquia sobre Rocky Balboa, o ator e roteirista adquiriu a fama que o tornou um dos mais célebres astros do universo dos filmes de ação. Reprodução/ Rocky
Uma das curiosidades da filmografia de Stallone é a atuação ao lado de Pelé, o Rei do Futebol, em "Fuga para a Vitória" (1981), de John Huston. Reprodução
Além de Rocky Balboa, seu outro personagem cultuado pelos fãs é o soldado Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã. Divulgação/ adorocinema.com