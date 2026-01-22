Isis Valverde diz que não dá para levar o Framboesa de Ouro a sério

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde dá risada quando o repórter pergunta o que ela achou de ter sido indicada ao Framboesa de Ouro pela sua participação no filme americano "Código Alarum", com Sylvester Stallone.





A mineira concorre ao prêmio de Pior Atriz Coadjuvante, ao lado de estrelas de Hollywood. "Não tem como ficar triste", diz a artista. "Realmente chamei a atenção, né?"

"Não tem como levar a sério um prêmio em que a Cate Blanchett é indicada como pior atriz. E a Natalie Portman. E o Robert De Niro. Só tem monstro!", diz ela durante as gravações de seu próximo longa, "Tiros no Escuro", do Amazon Prime Video, que acontecem em São Paulo.

"Eu faço uma participação de 20 minutos [em 'Alarum']. Nem se eu quisesse fazer uma baita de uma atuação ia ter espaço, porque é uma participação especial mesmo. E eu falei, 'cara, chamei a atenção'", diz ela sobre seu primeiro trabalho em língua inglesa.

É a primeira vez que uma atriz brasileira é indicada ao prêmio, que busca tirar sarro de trabalhos mal avaliados e divulga seus indicados e vencedores sempre às vésperas das datas de anúncios do Oscar.

Valverde também está na série "Maria e o Cangaço", no Disney+, e "Corrida dos Bichos", filme de ficção científica ainda inédito de Fernando Meirelles, que tem Rodrigo Santoro e Grazi Massafera no elenco. Atualmente, ela também prepara uma peça inspirada em "Hilda Furacão", de Roberto Drummond.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia