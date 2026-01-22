Assine
overlay
Início Cultura
Artes cênicas

'Burburinho' estreia hoje na Campanha de Popularização

Peça da Quase Cia faz temporada desta quinta-feira a domingo (22 a 25/1), no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Quatro atores dançam em torno de um lustre de discoteca, cheio de espelhos, que está na mão de um deles
Pista de dança de "Burburinho – A primeira festa" mistura ficção e performance com elementos do teatro do absurdo crédito: Poly Acerbi/divulgação

“Burburinho – A primeira festa”, peça da Quase Cia., estreia nesta quinta-feira (22/1) na Campanha de Popularização Teatro e Dança. A dramaturgia de Daniel Gama, sob direção de Raquel Pedras (do grupo Armatrux), propõe um jogo cênico que envolve performance, ficção e poesia em torno de uma festa de aniversário que mais parece teatro do absurdo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O elenco reúne Daniel Gama, Letícia Leiva, Matheus Carvalho, Rodrigo Liberato, Amanda Salvador e Bárbara Elliza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O espetáculo ficará em cartaz de hoje a sábado (22/1 a 24/1), às 20h, e domingo (25/1), às 19h, no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos a R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc. Na bilheteria, o preço é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Tópicos relacionados:

belo-horizonte campanha-de-popularizacao teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay