'Burburinho' estreia hoje na Campanha de Popularização

“Burburinho – A primeira festa”, peça da Quase Cia., estreia nesta quinta-feira (22/1) na Campanha de Popularização Teatro e Dança. A dramaturgia de Daniel Gama, sob direção de Raquel Pedras (do grupo Armatrux), propõe um jogo cênico que envolve performance, ficção e poesia em torno de uma festa de aniversário que mais parece teatro do absurdo.

O elenco reúne Daniel Gama, Letícia Leiva, Matheus Carvalho, Rodrigo Liberato, Amanda Salvador e Bárbara Elliza.

O espetáculo ficará em cartaz de hoje a sábado (22/1 a 24/1), às 20h, e domingo (25/1), às 19h, no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos a R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc. Na bilheteria, o preço é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).