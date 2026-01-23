Voz do Erasure é atração internacional hoje em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

SEXTA-FEIRA (23/1)



O fim de semana começa com uma viagem aos anos 1980. O inglês Andy Bell, de 61 anos, que deu voz aos hits “A litle respect” e “Blue savana” na carreira de sucesso do Erasure, faz única apresentação hoje, a partir das 22h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). Depois de Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, a turnê brasileira do cantor se encerra amanhã, em São Paulo. Inteira: R$ 500 (premium), R$ 360 (pista), R$ 300 (arquibancada ouro) e R$ 260 (arquibancada prata), com meia-entrada na forma da lei, à venda na plataforma Sympla.

SÁBADO (24/1)



Conhecer um pouco da arquitetura de Belo Horizonte pode ser um programão. Neste sábado, das 9h às 11h, será realizado o 42º Passeio Arquitetônico no Circuito Art Déco/Centro BH. Partindo do Cine Theatro Brasil, na Praça Sete, o roteiro passa pelas ruas São Paulo, Tupinambás, Curitiba e Tamoios, além das avenidas Amazonas e Afonso Pena. O grupo será acompanhado por Ulisses Morato, professor da PUC Minas. As inscrições custam R$ 75 e podem ser feitas no Instagram (@arquitetos.de.bh)

Interior do Cine Theatro Brasil, na Praça Sete, ponto de encontro da caminhada de sábado (24/1). Ele está entre os edifícios históricos mais bonitos de Belo Horizonte Marcos Vieira/EM/D.A Press

DOMINGO (25/1)



Babaya aciona sua roda de samba a partir das 13h, na Casa Outono (Rua Outono, 561, Carmo). “Neste domingo, teremos a presença dos atores do grupo Os Geraldos, de Campinas, para nossa alegria”, comemora a cantora e preparadora vocal. Ingressos custam R$ 80, à venda na plataforma Sympla.

SEGUNDA-FEIRA (26/1)



A adaptação de “Otelo”, às 20h de segunda-feira, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena 586, Santa Efigênia), traz Shakespeare a BH. A concepção é de Marco Perpétuo, com direção de Tulio Drumond, que estão no elenco ao lado de Renata Gonçalves, Victor Tou, Guilherme Ruggio, Rachel Lincoln, Raquel Marinho, Antônio Vieira, Roberto Uber e M Jey Santos. Ingressos custam R$ 25 no portal Vá ao Teatro e postos do Sinparc/Campanha de Popularização, nos shoppings Cidade, Pátio Savassi e Monte Carmo (Betim).



Releitura de 'Otelo', obra-prima de Shakespeare, é atração de segunda-feira (26/1) no Teatro Marília Tulio Drumond/divulgação

TERÇA-FEIRA (27/1)



Pádua Teixeira revive, em “Nas ondas do rádio”, o glamour da era de ouro da Rádio Nacional, reunindo vedetes, atores, cantores e comediantes em performances que lembram a programação da emissora que fez história no Brasil. Única sessão às 20h de terça, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). No elenco, Arthur Passos, Breno Gagliard, Bruna Gabriela, Bruno Alexsander, Daniele Fortunato, Elivelton Ferreira, Fabiana Santana, Fran Dias, Guilherme Amâncio, Kenya Costa, Leno Lopes, Letícia Sirlan, Magda de Castro, Marinah Oliveira, Pedro Almeida, Túlio Melo, Sofia Sepulveda, Stephanie Rezende e Wagner Braga. Ingressos custam R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.

QUARTA-FEIRA (28/1)

Thiago Comédia, Anderson Profeta e Kayete fazem única sessão de “3 vezes comédia”, às 20h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). A peça é um sucesso nos palcos de BH. Ingressos custam R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.

QUINTA-FEIRA (29/1)

Quem também garante boas gargalhadas na Campanha de Popularização Teatro e Dança é o ator Renato Millani, com “A vovó em: vamos falar de sexo!”. Dirigido por Amauri Reis, o espetáculo terá única sessão às 20h30 de quinta-feira, no Teatro Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro). Ingressos custam R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.

