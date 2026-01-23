Viva o Carnaval com Orquestra Cabaré, Fabinho do Terreiro e Coisas da Rita

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

Samba, comida boa e debates sobre a economia criativa da folia. Esta é a agenda do projeto Viva o Carnaval, que será realizado sábado e domingo (24 e 25/1), no Mercado da Lagoinha.

Orquestra Cabaré, Fabinho do Terreiro, bloco Coisas da Rita e mestres de bateria das escolas de Belo Horizonte são atrações musicais do evento, que também vai destacar o talento de cozinheiros e cozinheiras do Circuito Gastronômico das Favelas.

Danusa Carvalho, coordenadora do projeto, explica que a folia de BH e os vários aspectos da economia criativa ligada a ela estarão no centro do ciclo “Territórios do samba”, das 10h às 13h.

“Vamos fazer debates com as escolas de samba, blocos e o pessoal da cadeia produtiva do carnaval”, informa. Também haverá oficinas de arte digital, iniciativa da Casulo Cidadania. O Mercado conta com espaço kids e a estrutura pode receber famílias.

Pluralidade

No palco, a Orquestra Cabaré volta a reunir representantes de várias vertentes da música mineira. Esta formação carnavalesca conta com Thiago Delegado (violão de sete cordas), Aloizio Horta (baixo), Robson Batata (percussão), Fernando Bento (cavaquinho), Marcos Frederico (bandolim), Samy (guitarra), Machala (trombone) e os cantores André Miglio, Raquel Coutinho, Bianca Lauar e Manu Dias.

“A orquestra começou por volta de 2010, quando participei ativamente com arranjos, assim como o Flávio Henrique (1968-2018) e o Robertinho Brant. Ela voltou há uns dois ou três anos, com outra formação e outra pegada”, conta Delegado.

Bloco Coisas da Rita, criado para homenagear Rita Lee, é atração de sábado (24/1) no Mercado da Lagoinha JPSofranz/divulgação

No fim de semana, o repertório será variado, refletindo o perfil multifacetado da Cabaré. “Temos cantores que não são necessariamente do universo do samba. Então, ela é híbrida, inspirada na Orquestra Imperial do Rio de Janeiro”, afirma o violonista.

A cantora Raquel Coutinho é novata no grupo. “A orquestra tem uma história longa, muitos artistas já passaram por ela, como Aline Calixto e Flávio Renegado. Danusa me convidou desta vez e acho que a grande sacada é reunir artistas de lugares diferentes”, diz Raquel.

“O André Miglio vem do pop e do rock, misturado comigo, que venho da música autoral. Já cantei samba e percorri outros lugares da música mineira, como os tambores”, prossegue a cantora. “E tem a Manu Dias, que é do samba, o Fernando Bento, o Delegado, o Marcos. É mistura de muitas linguagens, um lugar do prazer e do encontro. Isso é muito vivo.”

Lô Borges

O cantor Fabinho do Terreiro preparou repertório que privilegia compositores mineiros. O show dele terá Lô Borges (1952-2025), Toninho Geraes, Cabral e Serginho Beagá, entre outros.

“Farei homenagem ao Lô, que infelizmente nos deixou recentemente. Mostrarei composições autorais e também o samba-enredo que fiz para a minha escola, a Cidade Jardim, chamado ‘Mulher, força que move o mundo’, parceria com Diego Nicolau. Gravei essa com o Nego, irmão do Neguinho da Beija-Flor”, conta Fabinho.

Fabinho do Terreiro vai saudar Lô Borges e sambistas de Minas Gerais Marcio Silva/divulgação

Danusa Carvalho destaca a criatividade do Circuito Gastronômico das Favelas. Moradores de 10 comunidades, inclusive, vão oferecer releituras das cozinhas mineira e quilombola.

“A gente dá toda estrutura e 100% das vendas é deles. Acaba que damos um ‘up’ muito grande na vida dessas pessoas”, observa.

“É o sabor brasileiro, com pratos diferenciados. Além do Mercado da Lagoinha, o projeto ocorre também no Morro das Pedras, Morro do Papagaio, Alto Vera Cruz, Lagoinha e Barreiro, entre outras comunidades da capital”, comenta a diretora da Casulo Cidadania.



PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (24/1)

• 10h às 13h: Ciclo de debates “Territórios do samba”

• 12h: Circuito Gastronômico de Favelas, na praça de alimentação

• A partir das 15h: DJs, Orquestra Cabaré, Bloco Coisas da Rita e Fabinho do Terreiro



DOMINGO (25/1)

• 10h às 13h: Ciclo de debates “Territórios do samba”

• 12h: Circuito Gastronômico de Favelas, na praça de alimentação

• A partir das15h: DJs, Orquestra Cabaré, mestres de baterias de escolas de samba de BH e Fabinho do Terreiro

VIVA O CARNAVAL

Sábado e domingo (24 e 25/1), das 10h às 20h, no Centro Cultural Liberalino Alves/ Mercado da Lagoinha (Rua Formiga, 140, Lagoinha). Entrada franca