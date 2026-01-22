Veja onde assistir aos indicados ao Oscar de Melhor Filme

Com a divulgação das indicações ao Oscar nesta quinta (22/1), aumenta o interesse para participar das discussões de quem merece levar as estatuetas. Entre os dez indicados na categoria principal, que tem pela segunda vez um brasileiro na disputa, seis estão disponíveis nas plataformas de streaming, e os outros quatro ainda estão em cartaz no cinema.

Veja onde assistir:

'O agente secreto'

Ambientado no Brasil da década de 1970, em pleno regime militar, o filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário que tenta fugir do governo repressivo.

Indicado em outras três categorias no Oscar - Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco -, "O agente secreto" se iguala a "Cidade de Deus", que recebeu quatro indicações em 2004.

O filme está em cartaz nas salas das redes Cinemark, UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas e Cineart.



'Bugonia'

Em "Bugonia", dirigido por Yorgos Lanthimos, dois homens socialmente deslocados e obcecados por teorias conspiratórias sequestram uma poderosa executiva do setor farmacêutico, convencidos de que ela é uma alienígena infiltrada com a missão de destruir a Terra. Emma Stone interpreta a executiva, enquanto Jesse Plemons vive um dos sequestradores.

Indicado a cinco categorias, o filme está disponível para aluguel no Prime Video e no Apple TV.

'F1: O filme'

Dirigido por Joseph Kosinski, "F1: O filme" acompanha Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto promissor da Fórmula 1 que abandonou a categoria após um grave acidente no auge da carreira. Anos depois, ele é convencido a retornar às pistas para ajudar uma equipe em crise, assumindo o papel de piloto experiente e mentor de um jovem talento ainda indisciplinado.

O filme, indicado a quatro categorias, está disponível no Apple TV e para aluguel no Prime Video.

'Frankenstein'

Na releitura do livro de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro, Frankenstein acompanha Victor Frankenstein (Oscar Isaac), um cientista brilhante e obsessivo que, movido pelo desejo de superar os limites da morte, conduz um experimento radical para criar vida a partir de matéria inerte. O sucesso da experiência, no entanto, resulta no nascimento de uma criatura (Jacob Elordi) rejeitada desde o primeiro instante por seu próprio criador.

O filme, que concorre a dez categorias, é original Netflix e está disponível na plataforma.

'Hamnet: a vida antes de Hamlet'

Baseado no romance de Maggie O’Farrell e dirigido por Chloé Zhao, "Hamnet" acompanha a vida íntima da família de William Shakespeare, com foco em sua esposa Agnes (Jessie Buckley) e nos filhos do casal. A narrativa se concentra nos acontecimentos que antecedem e sucedem a morte de Hamnet, o filho gêmeo do dramaturgo, vítima de uma doença súbita.

Enquanto Agnes lida com o luto de forma visceral e silenciosa, Shakespeare (Paul Mescal) transforma a dor em criação artística, processo que culmina anos depois na escrita de Hamlet.

Concorrendo a oito categorias, o filme pode ser visto nas salas de cinema das redes UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Cinemark e no shopping Ponteio (Cineart).

'Marty Supreme'

Dirigido por Josh Safdie, o filme acompanha Marty Reisman, um talentoso e ambicioso jogador de tênis de mesa que emerge do circuito marginal de apostas e competições clandestinas em Nova York. Interpretado por Timothée Chalamet, o personagem constrói sua reputação enfrentando adversários em porões, clubes improvisados e torneios informais, movido pelo desejo de provar seu valor.

O filme, que estreou nesta quinta-feira (22/1) no Brasil e que foi indicado a nove categorias, está em cartaz em salas das redes Cineart, UNA Cine Belas Artes, Cinemark, Cinépolis, Cinesercla e Centro Cultural Unimed-BH Minas.

'Uma batalha após a outra'

Em "Uma batalha após a outra", dirigido por Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio interpreta um pai com passado revolucionário que é forçado a sair da vida reclusa quando um grupo de supremacistas brancos tenta captura sua filha Willa (Chase Infiniti). O protagonista embarca em uma jornada que o coloca frente a antigos aliados e inimigos, atravessando diferentes espaços e situações de conflito.

O filme, que recebeu 12 indicações, já está disponível no HBO Max.



'Valor sentimental'

Concorrente de "O agente secreto" ao Oscar de Melhor Filme Internacional, a produção norueguesa é um drama familiar centrado em Gustav (Stellan Skarsgård), um cineasta veterano e emocionalmente distante que tenta se reaproximar das filhas adultas, Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), após anos de ausência.

O filme, indicado a nove categorias, está em cartaz nas salas das redes UNA Cine Belas Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas e no shopping Patio Savassi (Cinemark).

'Pecadores'

Thriller sobrenatural, o filme é ambientado no Sul dos Estados Unidos durante a era da segregação racial. A trama acompanha os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que retornam à cidade natal tentando reconstruir a própria vida, mas acabam confrontados por uma força maligna ligada ao passado do lugar.

Misturando terror, ação e comentário social, o filme utiliza o mito do vampiro para discutir violência racial, exploração, heranças do colonialismo e sobrevivência.

Com o maior número de indicações na história do Oscar, 16, "Pecadores" está disponível no HBO Max.

'Sonhos de trem'

O filme acompanha a vida de Robert Grainier (Joel Edgerton), um trabalhador braçal que atravessa as transformações do oeste dos Estados Unidos no início do século 20. A narrativa acompanha décadas de sua existência, marcada por uma breve experiência de felicidade ao formar uma família, interrompida por uma tragédia devastadora.

"Sonhos de trem" recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo para o brasileiro Adolpho Veloso na categoria de Melhor Fotografia.

Original Netflix, o filme está disponível na plataforma.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata