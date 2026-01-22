Veja como Kleber Mendonça Filho comemorou indicações ao Oscar

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O filme "O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias do Oscar na manhã desta quinta-feira (22/1). O longa concorre nas categorias Seleção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme.

Nas redes sociais, o diretor pernambucano comemorou os resultados. Na publicação, ele assiste à cerimonia de indicação ao lado de amigos e família. "HAHAHAHA bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", disse.

Também no Instagram, o diretor publicou um vídeo em agradecimento. "Olá pessoal, um grande abraço, muito obrigado por toda essa energia tão incrível que a gente está sentindo do público brasileiro para o agente secreto e para essas quatro indicações", disse.

"A gente estava até agora há pouco com vários amigos aqui que ajudaram, fizeram parte do filme. Foi muito bom. Muito bom em termos, porque fiquei bem nervoso, mas foi bom acompanhar ao vivo a transmissão. E eu quero também agradecer a Neon pelo trabalho excelente que vem sendo feito e que agora tem continuidade no mês de fevereiro nos Estados Unidos e também em outros países. Agradeço a Vitrine Filmes aqui no Brasil que ajudou a gente transformar o agente secreto em um arrasa quarteirão. Passamos ontem de 1 milhão e meio de espectadores, o que é absolutamente incrível. Quero também agradecer e mandar um grande abraço para o Wagner Moura que estava no avião quando soube da informação que ele está indicado ao Oscar de melhor ator."



O longa estreou no Festival de Cannes, em maio do ano passado, onde recebeu os prêmios de direção e ator (Wagner Moura) e já acumula 57 troféus em 38 premiações.

Ambientada em 1977, em Recife, durante a ditadura militar brasileira, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), pesquisador universitário e cientista que retorna à capital pernambucana em busca do filho e encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (papel de Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia