Oscar 2026: Brasileiro Adolpho Veloso é indicado em Melhor Fotografia

Depois de ganhar o Critics Choice Awards no início do ano, Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por “Sonhos de trem”, longa-metragem norte-americano do diretor Clint Bentley. O anúncio dos concorrentes à estatueta foi feito na manhã desta quinta-feira (22/1), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Ele concorre com Dan Laustsen (“Frankenstein”), Darius Khondji (“Marty Supreme”), Michael Bauman (“Uma batalha após a outra”) e Autumn Durald Arkapaw (“Pecadores”).

Disponível na Netflix, o longa acompanha os impactos na vida de um lenhador norte-americano com as transformações sociais ocorridas no início do século 20.

Um dos principais recursos da fotografia de “Sonhos de trem” é o uso exclusivo de luz natural. A decisão, conforme Adolpho Veloso contou em entrevista recente ao Estado de Minas, foi pensada para aproximar o espectador dos personagens.

Para ele, filmes de época costumam criar uma distância com o público, e a opção por uma imagem mais naturalista ajuda a quebrar essa barreira. A ideia, portanto, foi construir uma fotografia próxima da luz que as pessoas estão acostumadas a ver no cotidiano, evitando a sensação de artificialidade.

O diretor de fotografia brasileiro de origem uruguaia César Charlone foi indicado a Melhor Fotografia em 2004, por "Cidade de Deus". O longa de Fernando Meirelles teve quatro indicações, mas não venceu em nenhuma categoria. O primeiro Oscar do Brasil foi conquistado no ano passado por "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que ganhou como Melhor Filme Internacional.