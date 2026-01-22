Assine
CLIMA DE COPA

‘A soberba voltou’: web comemora indicações de ‘O agente secreto’ no Oscar

Indicações históricas ao Oscar 2026 transformam o cinema brasileiro em fenômeno nas redes sociais

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/01/2026 12:00

Brasileiros comemoram indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar
Brasileiros comemoram indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar crédito: Redes sociais / reprodução

O cinema brasileiro foi indicado a cinco categorias do Oscar 2026 e dominou as redes sociais nesta quarta-feira (22/1). Termos como “O Agente Secreto”, Oscar, Wagner Moura e Adolpho Veloso dominaram os trending topics, refletindo o entusiasmo do público com o desempenho histórico das produções nacionais na premiação.

Ao todo, o Brasil conquistou cinco indicações: quatro para "O Agente Secreto" — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Direção de Elenco — e uma para Adolpho Veloso, indicado a Melhor Direção de Fotografia por Sonhos de Trem. 

A repercussão foi imediata, com mensagens que misturaram orgulho e celebração. “KLEBER MENDONÇA FILHO TU HITOU”, escreveu um internauta. 

A indicação de Adolpho Veloso também foi celebrada. “Mais um belíssimo dia para nós, que amamos o cinema e valorizamos o cinema brasileiro: cinco indicações ao Oscar 2026! Quatro para ‘O Agente Secreto’ e uma para Adolpho Veloso, pela fotografia de ‘Sonhos de Trem’. Orgulho demais do nosso cinema!!!”, publicou um usuário, em mensagem compartilhada milhares de vezes.

Entre os destaques mais comentados esteve a indicação de “O Agente Secreto” na categoria de Melhor Elenco, categoria inédita do Oscar. “‘O Agente Secreto’ ser indicado na categoria melhor elenco no Oscar 2026 me deixou muito feliz!!! Dona Tânia e Alice Carvalho mereciam muito esse reconhecimento!!! Maravilhosas!!”, disse outro perfil. 

“Sei que vai ser difícil mas o agente secreto merecia esse oscar de melhor elenco também pqp QUAL filme tem uma idosa fumante, um matador gostoso. um gato com dois rostos. uma mulher olhuda e um pesquisador fugitivo?”, apontou outro.

A indicação de Wagner Moura a Melhor Ator, inédita para um brasileiro nessa categoria, também mobilizou as redes. “Wagner Moura sendo o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria de melhor ator no Oscar e juntamente ‘O Agente Secreto’ sendo indicado em melhor direção de elenco, filme internacional e MELHOR FILME!! Ô filminho bom pra fazer história viu!”, celebrou outro comentário.

Nem mesmo quem não gostou do filme quis ficar de fora da festa. “Amo ser clubista nem gostei de ‘o Agente Secreto’ mas vou torcer pra todas as categorias”, confessou uma pessoa. 

Mesmo com as indicações, teve gente que ficou querendo mais. “Ficou faltando SIM uma indicação de Klebinho pra direção, viu. Fora isso, O AGENTE SECRETO WORLD DOMINATION já é uma realidade!!!”, disse um perfil, que queria um reconhecimento maior ao diretor Kleber Mendonça Filho.

Vejam mais reações:


