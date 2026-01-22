Lula sobre indicações brasileiras ao Oscar: ‘Vitória da nossa cultura’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nas redes sociais as indicações brasileiras ao Oscar 2026, anunciadas nesta quinta-feira (22/1). “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho teve quatro indicações. O paulista Adolpho Veloso concorre em Melhor Fotografia pelo título norte-americano “Sonhos de Trem”.

“O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo”, escreveu o presidente. Segundo ele, a presença de “O Agente Secreto” na disputa pelo Oscar de Melhor Filme, ao lado de outras nove produções internacionais, já representa uma vitória. “É uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras”, afirmou.

Lula também destacou a indicação do longa na categoria de Melhor Filme Internacional, classificando o feito como motivo de celebração nacional. O presidente parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, ressaltando a criatividade, a sensibilidade e a força da história levada às telas. “Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional”, disse.

Outro ponto de destaque nas publicações foi o ator Wagner Moura, indicado ao Oscar de Melhor Ator. Lula lembrou que o baiano já conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de drama e elogiou sua trajetória. “Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra”, escreveu, celebrando a possibilidade de mais uma conquista histórica. Wagner é o primeiro ator brasileiro a concorrer na categoria. No ano passado, Fernanda Torres foi indicada por "Ainda estou aqui", de Walter Salles.

“Cinema se faz com talento coletivo. A indicação de ‘O Agente Secreto’ a Melhor Elenco reconhece a força de quem constrói essa história junto. Minha admiração ao diretor de elenco, Gabriel Domingues, à dona Tânia Maria, Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e a todo o elenco, que deu vida, emoção e verdade a esse filme. Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo”, celebrou Lula sobre a nova categoria do Oscar.

Com indicações nas categorias de Seleção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme, “O Agente Secreto” empatou com “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, como os dois filmes brasileiros mais indicados da história do Oscar. Em 2004, "Cidade de Deus" teve quatro indicações ao Oscar: Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Fotografia (César Charlone), Melhor Montagem (Daniel Rezende) e Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani).

Até o momento, o longa de Kleber Mendonça Filho. acumula quase 60 prêmios em festivais e mostras ao redor do mundo. No circuito nacional, o filme já foi visto por 1,25 milhão de espectadores no Brasil e segue em cartaz em diversas salas de Belo Horizonte, como o Centro Cultural Unimed-BH Minas, Cidade, Diamond, Del Rey, Pátio e UNA Cine Belas Artes.

Ambientado em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo, pesquisador universitário e cientista interpretado por Wagner Moura, que retorna ao Recife em busca do filho. Na capital pernambucana, ele encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência em plena ditadura militar.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien.

