OSCAR 2026

Lula sobre indicações brasileiras ao Oscar: ‘Vitória da nossa cultura’

'O agente secreto' recebeu quatro indicações, incluindo Melhor Filme; Adolpho Veloso disputa Melhor Fotografia com o título norte-americano 'Sonhos de trem'

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/01/2026 11:56

Janja e Lula se encontraram com equipe de 'O agente secreto' em 2025
Janja e Lula se encontraram com equipe de 'O agente secreto' em 2025 crédito: Ricardo Stueckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nas redes sociais as indicações brasileiras ao Oscar 2026, anunciadas nesta quinta-feira (22/1).  “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho teve quatro indicações. O paulista Adolpho Veloso concorre em Melhor Fotografia pelo título norte-americano “Sonhos de Trem”.

“O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo”, escreveu o presidente. Segundo ele, a presença de “O Agente Secreto” na disputa pelo Oscar de Melhor Filme, ao lado de outras nove produções internacionais, já representa uma vitória. “É uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras”, afirmou.

Lula também destacou a indicação do longa na categoria de Melhor Filme Internacional, classificando o feito como motivo de celebração nacional. O presidente parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, ressaltando a criatividade, a sensibilidade e a força da história levada às telas. “Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional”, disse.

Outro ponto de destaque nas publicações foi o ator Wagner Moura, indicado ao Oscar de Melhor Ator. Lula lembrou que o baiano já conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de drama e elogiou sua trajetória. “Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra”, escreveu, celebrando a possibilidade de mais uma conquista histórica. Wagner é o primeiro ator brasileiro a concorrer na categoria. No ano passado, Fernanda Torres foi indicada por "Ainda estou aqui", de Walter Salles. 

“Cinema se faz com talento coletivo. A indicação de ‘O Agente Secreto’ a Melhor Elenco reconhece a força de quem constrói essa história junto. Minha admiração ao diretor de elenco, Gabriel Domingues, à dona Tânia Maria, Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e a todo o elenco, que deu vida, emoção e verdade a esse filme. Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo”, celebrou Lula sobre a nova categoria do Oscar. 

Com indicações nas categorias de Seleção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme, “O Agente Secreto” empatou com “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, como os dois filmes brasileiros mais indicados da história do Oscar. Em 2004, "Cidade de Deus" teve quatro indicações ao Oscar: Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Fotografia (César Charlone), Melhor Montagem (Daniel Rezende) e Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani). 

Até o momento, o longa de Kleber Mendonça Filho. acumula quase 60 prêmios em festivais e mostras ao redor do mundo. No circuito nacional, o filme já foi visto por 1,25 milhão de espectadores no Brasil e segue em cartaz em diversas salas de Belo Horizonte, como o Centro Cultural Unimed-BH Minas, Cidade, Diamond, Del Rey, Pátio e UNA Cine Belas Artes.

Ambientado em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo, pesquisador universitário e cientista interpretado por Wagner Moura, que retorna ao Recife em busca do filho. Na capital pernambucana, ele encontra abrigo na casa de Dona Sebastiana (Tânia Maria), que acolhe perseguidos políticos e marginalizados, formando uma rede improvisada de resistência em plena ditadura militar.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien. 

Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. O anúncio foi divulgado pela própria organização nas redes sociais. Divulgação/Victor Jucá
Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. A dobradinha de Moura com o longa sinaliza a força do cinema brasileiro no circuito externo. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff
Não à toa, Moura está cotado para a disputa do Oscar, como o Flipar já mostrou. Na visão da revista "Variety", o artista é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto". Divulgação
Premiado no último Festival de Cannes, "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho (“Aquarius” e “Bacurau”), ganhou uma nova previsão de lançamento nos cinemas brasileiros, aliás: 6 de novembro. Vejamos mais sobre este incrível ator brasileiro? Divulgação
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007). Divulgação/Zeca Guimarães
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso "Tropa de Elite", do diretor José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro". Divulgação
Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação
Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística. Divulgação
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação
Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram

