Oscar 2026: Com 16 indicações, 'Pecadores' bate recorde da Academia

A 98ª edição do Oscar já entrou para a história diante das indicações. “Pecadores”, de Ryan Coogler, é o filme que recebeu o maior número de nomeações no quase centenário prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O longa foi indicado 16 vezes, algo que nunca ocorreu. E é uma trama de horror, gênero pouco valorizado pela crítica.

Antes dele os campeões, com 14 indicações, eram “A malvada” (1950), “Titanic” (1997) e “La la land” (2016). Quem já sai na frente também é a Warner, produtora do longa e também do segundo colocado, “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, nomeado em 13 categorias.

O filme de Coogler é também um campeão de bilheteria: em todo o mundo, teve uma bilheteria de US$ 386 milhões. Disponível na HBO Max, a narrativa de terror é estrelada por Michael B. Jordan, que interpreta irmãos gêmeos que retornam à cidade natal no Mississippi dos anos 1930 tentando um novo começo. Chegando lá, encontram um mal ainda maior à espreita.

Veja os campeões de indicações ao Oscar

. 16 vezes

“Pecadores” (2026)

. 14 vezes

“A malvada” (1950)

“Titanic” (1997)

“La La Land (2016)

13 vezes

“...E o vento levou” (1939)

“A um passo da eternidade” (1953)

“Mary Poppins” (1964)

“Quem tem medo de Virginia Woolf?” (1966)

“Forrest Gump” (1994)

“Shakespeare apaixonado” (1998)

“O senhor dos anéis: A sociedade do anel” (2001)

“Chicago” (2002)

“O curioso caso de Benjamin Button” (2008)

“A forma da água” (2017)

“Oppenheimer” (2023)

“Emilia Pérez”(2024)