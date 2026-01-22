Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

'O agente secreto' repete feito histórico de 'Ainda estou aqui' no Oscar

Filme de Kleber Mendonça Filho coloca o Brasil pela segunda vez na principal categoria do Oscar e recebe quatro indicações

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
22/01/2026 11:26

compartilhe

SIGA
x
O Agente Secreto: todos os prêmios que Wagner Moura levou até agora
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, 'O agente secreto' soma quatro indicações e reforça o momento histórico do cinema brasileiro no Oscar crédito: Reprodução / &#39;O agente secreto&#39;

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood indicou o brasileiro "O Agente Secreto" ao Oscar de melhor filme. É a segunda vez que um longa nacional chega à principal categoria da premiação -isso nunca havia acontecido até o ano passado, quando "Ainda Estou Aqui" recebeu essa mesma nomeação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A lista de indicados à 98ª edição do Oscar foi divulgada nesta quinta-feira. Na categoria de melhor filme aparecem também obras que já eram esperadas, como "Uma Batalha Após a Outra" e "Hamnet".

'O agente secreto' recebe quatro indicações ao Oscar

A inclusão de "O Agente Secreto" na lista principal estava entre as apostas de veículos importantes dos Estados Unidos, como o jornal The New York Times, a revista Variety e o site The Hollywood Reporter.

Leia Mais

A expectativa pela indicação ficou maior após o longa de Kleber Mendonça Filho sair premiado do Globo de Ouro, há duas semanas, de onde ele saiu com as estatuetas de longa falado em língua não inglesa e melhor ator em drama, esta dada para Wagner Moura.

A próxima edição do Oscar será transmitida no dia 15 de março na TV Globo, no canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max.

 

A inclusão de "O Agente Secreto" na lista principal da premiação reforça período de forte reconhecimento internacional ao cinema nacional. No ano passado, Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz, e competiu com estrelas de Hollywood, como Demi Moore e Cynthia Erivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, filmes recentes como "O Último Azul", de Gabriel Macaro, e "Manas", de Marianna Brennand, foram exibidos em festivais importantes de fora.

Tópicos relacionados:

ainda-estou-aqui brasil cinema kleber-mendonca-filho o-agente-secreto oscar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay