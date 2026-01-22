'O agente secreto' repete feito histórico de 'Ainda estou aqui' no Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood indicou o brasileiro "O Agente Secreto" ao Oscar de melhor filme. É a segunda vez que um longa nacional chega à principal categoria da premiação -isso nunca havia acontecido até o ano passado, quando "Ainda Estou Aqui" recebeu essa mesma nomeação.

A lista de indicados à 98ª edição do Oscar foi divulgada nesta quinta-feira. Na categoria de melhor filme aparecem também obras que já eram esperadas, como "Uma Batalha Após a Outra" e "Hamnet".

'O agente secreto' recebe quatro indicações ao Oscar

A inclusão de "O Agente Secreto" na lista principal estava entre as apostas de veículos importantes dos Estados Unidos, como o jornal The New York Times, a revista Variety e o site The Hollywood Reporter.

A expectativa pela indicação ficou maior após o longa de Kleber Mendonça Filho sair premiado do Globo de Ouro, há duas semanas, de onde ele saiu com as estatuetas de longa falado em língua não inglesa e melhor ator em drama, esta dada para Wagner Moura.

A próxima edição do Oscar será transmitida no dia 15 de março na TV Globo, no canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max.





A inclusão de "O Agente Secreto" na lista principal da premiação reforça período de forte reconhecimento internacional ao cinema nacional. No ano passado, Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz, e competiu com estrelas de Hollywood, como Demi Moore e Cynthia Erivo.

Além disso, filmes recentes como "O Último Azul", de Gabriel Macaro, e "Manas", de Marianna Brennand, foram exibidos em festivais importantes de fora.