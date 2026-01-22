Assine
Cidades perto de BH para fugir da folia do Carnaval; veja 5 refúgios

Se você quer sossego e natureza, a região metropolitana e o interior de Minas oferecem destinos perfeitos para descansar durante o feriado prolongado

22/01/2026 14:24

Minas Gerais oferece paisagens naturais exuberantes, com cachoeiras e montanhas, ideais para quem busca tranquilidade no feriado. crédito: Heudson Santana/ Pexels

O Carnaval de 2026, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, se aproxima em um cenário atípico para Belo Horizonte. Após as fortes chuvas que atingiram a capital em janeiro e causaram o cancelamento de alguns eventos de pré-carnaval, muitos moradores estão buscando planos alternativos para o feriado prolongado. Se a ideia é trocar a agitação dos blocos por dias de descanso e contato com a natureza, a boa notícia é que Minas Gerais oferece refúgios encantadores a poucas horas de carro.

Esses destinos são ideais para quem busca relaxar, aproveitar a gastronomia local ou se aventurar em trilhas e cachoeiras. São opções que atendem desde casais em busca de um roteiro romântico até famílias que querem tranquilidade.

5 destinos para relaxar perto de BH

1. Lavras Novas
Este charmoso distrito de Ouro Preto, a cerca de 115 km de BH, parece ter parado no tempo. Suas ruas de pedra e casarões coloniais criam um cenário acolhedor. Além do clima romântico, a região é cercada por cachoeiras e mirantes com vistas espetaculares, perfeitos para caminhadas leves.

2. Macacos (São Sebastião das Águas Claras)
Localizado a apenas 25 km da capital, Macacos é a escolha ideal para uma escapada rápida. O vilarejo é famoso por seus restaurantes de alta qualidade e pelo riacho que corta a região, formando poços para banho. É o destino certo para quem quer boa comida e sossego sem longos deslocamentos.

3. Serra do Cipó
Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó é um paraíso. Situada a aproximadamente 100 km de Belo Horizonte, a região abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, com uma infinidade de cachoeiras, cânions e trilhas. As opções de atividades vão de passeios a cavalo a banhos em piscinas naturais de águas cristalinas.

4. Brumadinho
A principal atração da cidade, a cerca de 60 km de BH, é o Instituto Inhotim, um dos mais importantes centros de arte ao ar livre da América Latina. O espaço combina de forma única galerias de arte contemporânea e um impressionante jardim botânico. É um programa que preenche o dia inteiro e proporciona uma imersão cultural em meio à natureza.

5. Ipoema
Este distrito de Itabira, a cerca de 90 km de BH, é conhecido como a “capital do tropeirismo”. O destino oferece uma experiência de turismo rural, com destaque para o Museu do Tropeiro e as belas cachoeiras da região, como a Cachoeira Alta. É uma opção menos explorada e perfeita para quem busca paz absoluta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

carnaval minas-gerais

