Carnaval 2026: ambulantes lotam Expominas para retirada de credenciais

O Carnaval de Belo Horizonte 2026 já está batendo à porta e, com ele, a expectativa de milhares de trabalhadores que veem na folia uma das principais oportunidades de renda do ano. A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta segunda-feira (26/1) a entrega das credenciais para os ambulantes que tiveram o cadastro confirmado pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).

A retirada acontece no Expominas, no bairro Gameleira, na Região Oeste da capital, das 8h às 17h, e segue até o próximo sábado (31/1). O atendimento é feito por ordem de chegada, com a distribuição de até 2,6 mil credenciais por dia. Para retirar o documento, é necessário apresentar documento oficial com foto e o número de protocolo gerado no cadastro. No momento da entrega, os trabalhadores também participam de um breve treinamento.

A credencial é pessoal e intransferível e autoriza o ambulante a vender bebidas e adereços carnavalescos exclusivamente nos desfiles de blocos de rua desde que respeitadas as regras do edital. Entre as principais proibições estão a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, a comercialização de alimentos nos espaços de atuação, a venda de bebidas fracionadas e em recipientes de vidro, e o trabalho dos ambulantes após o término dos desfiles ou em eventos privados, mesmo quando realizados em vias públicas.

Ao todo, 23.178 pessoas se cadastraram para trabalhar como ambulantes durante o período oficial do Carnaval, entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro, mas apenas 14 mil tiveram o credenciamento aprovado para retirar a credencial e atuar nos desfiles dos blocos de rua. A maioria das inscrições não validadas ocorreu por documentos incorretos ou falsificados e por cadastros realizados por menores de 18 anos.

Logo nas primeiras horas do primeiro dia, o movimento foi intenso, mas ambulantes relataram um processo mais organizado e rápido em comparação com 2025. No ano passado, a entrega das credenciais começou com filas extensas no entorno do Expominas, com centenas de trabalhadores aguardando desde a madrugada.

Neste ano, apesar da grande procura, a avaliação geral é de melhora na logística. A ambulante Zenalda Teixeira, que trabalha no Carnaval de Belo Horizonte há mais de dez anos, destacou a diferença. “Nos outros anos, no primeiro dia, o quarteirão dava a volta. Hoje está mais organizado. Só de receber a credencial com carinho, com respeito, com educação, isso deixa a gente muito feliz”, afirmou.

Já Penha Maria de Almeida, que vai trabalhar com a venda de bebidas ao lado do filho, Paulo Henrique, contou que chegar cedo fez diferença. “Ele chegou meia-noite e ficou marcando lugar para mim. Foi rapidinho. Chegando cedo, a gente vai embora mais cedo”, disse. Para ela, a expectativa é que o Carnaval de 2026 seja ainda melhor do que o anterior. “O ano passado foi bom, mas a gente sempre espera melhorar.”

O presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, afirmou que o processo foi planejado para evitar os gargalos registrados em edições anteriores e reforçou que não há necessidade de comparecer logo no primeiro dia. “A entrega vai até o dia 31. Todo mundo que recebeu o protocolo pode vir com tranquilidade. Estamos distribuindo 2.600 senhas por dia para garantir um processo organizado”, explicou.

Segundo ele, 14 mil cadastros foram validados, número definido em conjunto com a associação de ambulantes. “Foi uma construção coletiva. Entendemos que é um número adequado para que o trabalho aconteça da melhor forma durante o Carnaval”, afirmou.

Cruvinel destacou ainda que o Expominas foi escolhido por oferecer melhores condições de atendimento. “É um espaço climatizado, com acesso facilitado por metrô e ônibus, pensado para garantir uma entrega mais qualificada.”

Veteranos e estreantes dividem expectativas

Enquanto muitos ambulantes já fazem do Carnaval uma tradição, há também quem esteja se preparando para trabalhar pela primeira vez. Iorias Pereira Malta, ambulante há 12 anos, vende picolé, água, refrigerante e sorvete e vê o trabalho na folia como um desafio diário. “É coragem de sair de madrugada com o carrinho cheio e ter fé de voltar com ele vazio. A expectativa é sempre melhorar de vida e dar dias melhores para a família”, afirmou. Para este ano, ele estima faturar entre R$ 6 mil e R$ 7 mil.

Já a estreante Adriene de Oliveira, de 59 anos, decidiu trabalhar no Carnaval para complementar a renda. Vai vender água e cerveja e admite que chega sem estrutura completa, mas com esperança. “As dívidas estão demais. Estou chegando nua e crua, mas acredito que vou vender bem”, contou.

O jovem Matias, de 27 anos, que trabalha no Carnaval há cinco anos acompanhando a mãe, também percebeu mais agilidade no processo de credenciamento. Ele chegou ao Expominas por volta das 7h20 e, em cerca de 30 minutos, já havia retirado a credencial.

No segundo ano como ambulante, Hyago Rodrigo, de 23 anos, também avaliou positivamente a organização, mesmo após enfrentar uma fila maior. Ele chegou por volta das 8h05 e aguardou cerca de duas horas, mas considerou o atendimento mais eficiente do que em 2025. Para este Carnaval, aposta principalmente na venda de cerveja, apesar da concorrência com supermercados. “O principal desafio é a convivência, entender que todo mundo está na mesma caminhada. Mesmo assim, acredito que dá para tirar um dinheiro bacana”, afirmou.

Para além do Carnaval

Além da entrega das credenciais, a Prefeitura de Belo Horizonte levou ao Expominas o atendimento itinerante do Sine Municipal para os ambulantes cadastrados para o Carnaval. A ação acontece entre 26 e 28 de janeiro, das 9h às 16h, durante a retirada dos documentos, com encaminhamento para mais de 600 vagas de emprego com carteira assinada, além de entrevistas e acesso às plataformas do Sine Nacional e da GO BH.

Segundo a gerente do Sine Barreiro, Francisca Vidal, o objetivo é alcançar quem busca mais do que o trabalho temporário na folia. “Tem gente que se cadastra só para trabalhar no Carnaval, mas há pessoas que realmente estão desempregadas. O Sine vem até elas para facilitar o acesso às vagas”, afirmou. Ela explicou ainda que o encaminhamento não garante contratação imediata, mas amplia as chances após a festa: “Muitas vezes, a contratação acontece depois do Carnaval”.

O atendimento ocorre por ordem de chegada, sem agendamento, e a expectativa é atender até 14 mil ambulantes credenciados. Além disso, os trabalhadores também podem acessar cursos gratuitos da Prodabel, voltados à qualificação profissional e ao empreendedorismo. Para a gerente de parcerias da empresa, Camila Seixas, as capacitações ajudam a fortalecer o comércio popular. “Eles já sabem vender. O objetivo é ajudar esses empreendedores a se desenvolverem e ampliarem a renda”, destacou.

Quem não puder participar da ação no Expominas pode procurar os postos fixos do Sine Municipal no BH Resolve, no Centro, onde o atendimento ocorre mediante agendamento, ou no posto do Barreiro, que funciona por livre demanda. Associações de bairro e lideranças comunitárias também podem solicitar o Sine Itinerante em outras regiões da cidade pelo e-mail sine@pbh.gov.br.

Serviço: Retirada das credenciais de trabalho no Carnaval 2026

Endereço: Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira (Expominas)

Datas: desta segunda-feira (26/1) a sábado (31/1)

Horário: das 8h às 17h

Capacidade de Atendimento: 2,6 mil entregas de credenciais por dia

