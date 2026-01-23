Carnaval 2026: PBH proíbe caçambas nas vias de passagem de blocos

A capital mineira terá novas regras para caçambas de entulho entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro de 2026, período que envolve o Carnaval e as programações pré e pós-folia. As determinações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (23/1).

As normas estão dispostas na Portaria 003/2026, da Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O texto estabelece: "Ficam proibidas a colocação, a permanência, a utilização e o transporte de caçambas" nos trechos de vias que integram trajetos de blocos carnavalescos, nos dias dos desfiles.

A Portaria também determina que caçambas de entulho já instaladas nesses locais deverão ser retiradas com antecedência mínima de um dia em relação à data prevista para o desfile. O objetivo, segundo a PBH, é garantir a segurança e o trânsito das pessoas durante os cortejos.

Em caso de descumprimento da regra, a PBH está autorizada a retirar e, inclusive, apreender o coletor de entulho de maneira imediata, sem aviso prévio. Os responsáveis também podem ser multados pelo Executivo municipal.