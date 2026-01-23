Bloco Tchanzinho Zona Norte arrasta milhares de foliões rumo ao Mineirão

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Carnaval de Belo Horizonte não para de crescer e as expectativas para este ano estão lá no alto. A folia deste ano promete superar todos os recordes, consolidando a capital mineira como um dos maiores destinos carnavalescos do Brasil.

Para a festa que se aproxima, 612 blocos de rua já garantiram seu cadastro,e ao todo, a Prefeitura de Belo Horizonte prevê cerca de 660 desfiles espalhados pelas dez regionais da cidade, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro.

Nesse cenário de pura alegria, um dos maiores e mais tradicionais blocos da cidade já se prepara para arrastar uma multidão: o famoso Tchanzinho Zona Norte. A seguir, você vai conhecer um pouco da sua história, quais as promessas para a festa deste ano e o tema que irá embalar os foliões atrás do bloco.

Tchanzinho Zona Norte: mais que folia, muita história envolvida

O Tchanzinho Zona Norte surgiu depois que dois irmãos voltaram de um bloco de rua na região Central da cidade e sentiram falta de uma festa de Carnaval fora dessa área, que fosse de bairro e democrática.

O cortejo, originário do bairro Jaraguá, na Pampulha, começou seus ensaios em 2012 e saiu às ruas em 2013. A ideia inicial era mostrar o deslocamento diário das pessoas que vivem na Zona Norte por meio do trajeto realizado pelo bloco, que saía do Jaraguá, pegava o metrô na estação Primeiro de Maio e ia até a estação Santa Tereza.

Com toda a adesão do público local, o cortejo foi crescendo e, em 2020, foi transferido para o entorno do Mineirão, mas claro, sem perder sua identidade e suas raízes.

Para quem ama um bom e velho axé, o Tchanzinho Zona Norte é a melhor pedida de todos os carnavais Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Conheça o repertório do bloco

Para quem ama um bom e velho axé, o Tchanzinho Zona Norte é a melhor pedida de todos os carnavais. As músicas do desfile são, em sua maioria, focadas nesse estilo, principalmente no grupo É o Tchan, que inspirou o nome do bloco.

Além disso, o cortejo promete na playlist da folia, estilos e artistas variados, como piseiro, arrocha, canções autorais e de blocos amigos.

