Carnaval 2026: conheça a história da folia centenária e gigante em BH

Com mais de um século de tradição e resistência, o Carnaval de BH projeta recorde de 660 desfiles e 612 blocos em uma festa que une memória e alegria

23/01/2026 14:03

Aspecto do desfile da Banda Mole na rua da Bahia
Aspecto do desfile da Banda Mole na rua da Bahia crédito: Arquivo EM. Belo Horizonte-MG

O coração de Minas Gerais já bate no ritmo do surdo e do tamborim! O Carnaval de Belo Horizonte, que já soma mais de 100 anos de história, se consolida em 2026 como um dos destinos mais cobiçados do país. Para este ano, a expectativa é de quebra de todos os recordes: impressionantes 612 blocos de rua se cadastraram para desfilar, o que representa um aumento de cerca de 8% em relação aos 568 inscritos em 2025.

A renovação da tradição está garantida com 178 novos grupos participando pela primeira vez. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a previsão é de pelo menos 660 desfiles espalhados pelas dez regionais da cidade durante a programação oficial, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro, período que engloba o pré, o feriado e o pós-carnaval.

Veja a seguir um pouco de como a festa surgiu na capital mineira, como se desenvolveu e chegou a ser uma das maiores do Brasil. Além disso, confira um pouco das expectativas da Prefeitura para a edição deste ano.

O Carnaval de Belo Horizonte tem muita história para contar

Engana-se quem pensa que o Carnaval de BH teve seu início poucos anos atrás. O primeiro Carnaval da capital mineira ocorreu em fevereiro de 1897, há 114 anos, quando homens vestidos de mulher desfilavam atrás de carroças da Praça da Liberdade até a Avenida Afonso Pena, enquanto jogavam confetes e serpentinas nas ruas.

Em 1947 surgiu o primeiro bloco de rua da cidade: o Leão da Lagoinha, que é ativo até hoje, sendo o mais tradicional da capital mineira. Ainda no mesmo ano e bem pertinho do bairro da Lagoinha, onde rolava o bloco de rua, aconteceu também o primeiro desfile de escola de samba: desfile da Agremiação Pedreira Unida, escola que era formada por moradores da Pedreira Prado Lopes. Pouco tempo depois surgiu a Banda Mole, segundo bloco de rua de BH, fruto da divisão do Leão da Lagoinha.

Aspecto da Batalha Real realizada na Praça Sete.
Aspecto da Batalha Real realizada na Praça Sete. Arquivo EM. Brasil. Belo Horizonte-MG. Carnaval

Nos anos 2000 as apresentações carnavalescas começaram a ganhar mais força, aderindo a trios-elétricos e neste ano foi promulgada a Lei Municipal que instituiu oficialmente o Carnaval de Belo Horizonte. 

A partir de 2013, os blocos de rua começaram a atrair um grande número de foliões, principalmente na Região Central e, em 2014, o desfile das Escolas de Samba e Blocos Caricatos volta para a avenida mais importante da cidade, a Avenida Afonso Pena, depois de 24 anos sendo realizado em outros locais.

Já em 2015, o Carnaval de BH entra para a história da cidade, atraindo mais de 1 milhão de pessoas pelas ruas, com mais de 200 blocos de rua, nove blocos caricatos e seis escolas de samba. Desde então, a festa mais colorida do ano recebe milhões de pessoas pelas ruas. Ano após ano o carnaval de BH se destaca mais e hoje é considerado o terceiro maior carnaval do Brasil.

A tradição das escolas de samba

Apesar de hoje o carnaval de Belo Horizonte ser conhecido pelos seus blocos de rua, desde 1980 os desfiles de escolas de samba e blocos caricatos estão anualmente na programação oficial da cidade. Todos os anos eles desfilam na avenida Afonso Pena e competem, com direito a jurados e público. 

E tem mais! Além das escolas de samba, BH também conta com a tradição da Corte Momesca, composta por rei, rainha e princesa. O trio é eleito por meio de um concurso anual realizado pela Belotur, em que os representantes recebem em mãos a chave (simbólica) da capital mineira e ficam responsáveis por comandar a festa e a cidade, mantendo a alegria da folia e o espírito carnavalesco. 

Desfile do Bloco da Limpeza
Desfile do Bloco da Limpeza Paulo Filgueiras/EM/D.A Press

2020: o Carnaval antes da pandemia

Só quem viveu o Carnaval de 2020, sabe: o último Carnaval de rua de Belo Horizonte que antecedeu a pandemia do COVID-19 foi o maior de todos até então, superando as expectativas dos foliões. 

Durante os 23 dias de Carnaval, a cidade recebeu 4,45 milhões de pessoas, sendo 211 mil delas turistas (um aumento de 3,4% comparado a 2019), além de 390 desfiles de blocos de rua. E isso tudo resultou em uma ótima festa coletiva, com menos lixo, banheiros e mobilidade funcionando melhor, com segurança e consciência. Ou seja, um exemplo para todo o país.

Bloco Juventude Bronzeada no Carnaval de 2020
Bloco Juventude Bronzeada no Carnaval de 2020 Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A festa em 2023 marcou o retorno das festividades

A edição de 2023 marcou um capítulo memorável na capital mineira, estendendo-se por quase três semanas de celebração ininterrupta. Naquele ano, a cidade recebeu a confirmação de 5 milhões de foliões, enquanto a economia mineira como um todo registrou uma movimentação impressionante de R$ 1,5 bilhão. Sob a ótica do público, o evento foi consagrado como a maior realização carnavalesca já vista em Belo Horizonte até então.

Após uma pausa de dois anos, o retorno em 2023 demonstrou um vigor social extraordinário, onde o amadurecimento da festa na capital serviu de motor para o crescimento do Carnaval em todo o estado de Minas Gerais. Esse fenômeno refletiu-se nos números oficiais: o governo contabilizou pelo menos 1,6 mil eventos em território mineiro, sendo cerca de 900 deles apenas blocos de rua.

Especificamente na capital, a Prefeitura registrou o cadastramento de mais de 500 blocos, com uma adesão massiva já no pré-carnaval, que contou com mais de uma centena de cortejos. Espalhados por diversas regionais, esses grupos apresentaram propostas variadas, mas mantiveram como fio condutor a celebração da liberdade, da democracia e da pluralidade

No Carnaval 2023, mesmo com encerramento de blocos, foliões seguiram na Av. Cristovão Colombo
No Carnaval 2023, mesmo com encerramento de blocos, foliões seguiram na Av. Cristovão Colombo Tulio Santos /EM/ D.A.Press

O ano da tecnologia e da sonorização impecável

O Carnaval de 2024 ficou marcado na memória como o ano em que Belo Horizonte "subiu o som". A grande novidade foi a estreia das avenidas sonorizadas, utilizando o sistema Line Array nas avenidas dos Andradas e Amazonas. Com um investimento de R$ 4,5 milhões, a estrutura permitiu que os foliões ouvissem cada batida da bateria com clareza cristalina ao longo de quase um quilômetro de extensão.

Movimento durante o Carnaval 2024, no Viaduto Santa Teresa e Rua Sapucaí
Movimento durante o Carnaval 2024, no Viaduto Santa Teresa e Rua Sapucaí Tulio Santos /EM/ D.A.Press

Outro ponto marcante foi a adaptação criativa da cidade: com a Praça da Estação em obras, o palco principal foi transferido para o Parque Municipal. Mesmo com as mudanças, a folia não parou de crescer, reunindo 5,5 milhões de pessoas e contando com um exército de quase 21 mil vendedores ambulantes credenciados, garantindo que o brilho da festa chegasse a cada canto da capital.

Carnaval 2025: recordes de público e aprovação nas alturas

Se 2024 foi o ano da tecnologia, 2025 foi o ano do gigantismo absoluto. A capital mineira bateu um recorde histórico ao receber 6,05 milhões de foliões, um salto de 10% em relação ao ano anterior. A festa não foi apenas grande em números, mas também em qualidade: o Observatório do Turismo registrou que 83,8% do público teve suas expectativas superadas, e incríveis 93% dos participantes afirmaram que recomendariam o Carnaval de BH para outras pessoas.

Bloco Truck do Desejo que saiu no Carnaval 2025, na Via 710 no bairro União
Bloco Truck do Desejo que saiu no Carnaval 2025, na Via 710 no bairro União Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A economia mineira sentiu o impacto positivo, com uma movimentação de R$ 1,2 bilhão e a geração de 20 mil empregos. Além disso, a presença de turistas cresceu, representando 18% do total de foliões, vindos principalmente do interior de Minas e de São Paulo. A organização também se destacou pela eficiência na limpeza urbana, com a retirada de mais de mil toneladas de resíduos, mantendo a cidade pronta para o próximo dia de folia.

O que esperar de 2026?

Com os motores já aquecidos e um crescimento constante, o Carnaval de 2026 promete ser a edição mais vibrante de todos os tempos. Se em 2024 inovamos com o som e em 2025 batemos recordes de público, este ano o foco é a expansão e renovação. Com o aumento de 43% no número de desfiles previstos em relação ao ano passado, a folia vai chegar com força total às dez regionais da cidade.

Prepare o seu glitter e a sua melhor fantasia, pois Belo Horizonte está pronta para mostrar por que é a capital mundial da alegria espontânea e democrática. O Carnaval de 2026 não é apenas uma festa; é a consagração de um movimento que une história, tecnologia e a hospitalidade única do povo mineiro.

