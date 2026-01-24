Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
COLUNA HIT

Bloco Chá da Alice confirma participação no Carnaval de BH

Com Babado Novo puxando o trio, o bloco retorna à capital mineira três anos depois de sua mais recente participação na folia 

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
24/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Mari Antunes, do Babado Novo, puxa o bloco Chá da Alice no pré-carnaval - (crédito: Vinicius Cunha/Divulgação)
Mari Antunes, do Babado Novo, puxa o bloco Chá da Alice no pré-carnaval crédito: Vinicius Cunha/Divulgação

Três anos depois de sua mais recente participação no Carnaval de Belo Horizonte, o Bloco Chá da Alice confirma participação no pré-Carnaval, no domingo (8/2), com concentração a partir das 14h na Avenida Brasil com Avenida Afonso Pena, na Praça Tiradentes, com saída às 15h e percurso até a Rua Ceará, onde a dispersão está prevista para as 18h30. O desfile será animado pela banda Babado Novo, sob comando da cantora Mari Antunes. No repertório, sucessos da axé music.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

• BIENAL DE SÃO PAULO


Priscila Freire retornou da 36ª Bienal de São Paulo com críticas, mas sobretudo elogios à exposição. “É um quebra-cabeças. Um acesso difícil para cadeirantes e pessoas que têm problemas de locomoção. O Portão 3, um dos acessos, é longe do prédio da exposição, e os carros alugados se recusam a entrar. Informações em QRcode, no chão. Ou você bem olha a obra ou fica agarrada ao telefone”, critica. “De qualquer forma, valeu estar diante do que o mundo produz em matéria de arte. As diferenças são bem maiores que as semelhanças”, avalia.

• CONCEIÇÃO EVARISTO


A mostra, que terminou há duas semanas, reuniu obras de 125 artistas, entre trabalhos individuais e coletivos. O acervo foi dividido em seis capítulos. A edição teve como curador-geral o professor Bonaventure Soh Bejeng Ndikung e sua equipe de cocuradores formada por Alya Sebti, Anna Roberta Goetz e Thiago de Paula Souza, Keyna Eleison e a consultora de comunicação e estratégia Henriette Gallus. A mostra teve por inspiração o poema de Conceição Evaristo “Da calma e do silêncio”.


• ARTISTA TÊXTIL


Dos trabalhos que conquistaram Priscila Freire, dois foram seus preferidos. “Surpreendente a obra da tecelã de Madagascar Madame Zo. Usando o algodão e a seda entrelaçados com fitas magnéticas, ela cria ‘O raio’, também um estranho casulo só de fitas magnéticas, o que me lembra o ninho que encontrei tecido de fitas de plástico e gravetos”, comenta sobre a obra de Zoarinivo Razakatrimo conhecida como Madame Zo (Antananarivo, 1960–2020), artista têxtil cuja obra é reconhecida pelo uso de uma ampla variedade de materiais naturais e artificiais.


• ARTE-EDUCADOR


Priscila também destacou o trabalho do baiano Sergio Soares. “Ele usa esculturas e desenhos procurando uma investigação sobre a cultura iorubá e as diversas religiões africanas que aportaram na Bahia. Usando assemblages, recolhe objetos de ferro: facas, chaves, ferramentas e armas, ou de madeira, e com eles recria formas cujos vestígios marcam seu uso no tempo”, diz. “Neles se imprime o sincretismo resultante da diáspora africana. Em sua obra, revivemos a força dos orixás e uma dinastia de artistas como Emmanuel Araújo, Rubem Valentim, Mestre Didi e outros”, afirma a colecionadora e crítica sobre a obra do multiartista, pesquisador, escritor, músico, ativista e arte-educador.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

bh bloco carnaval coluna-social colunista estado-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay