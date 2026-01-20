Hotel Conceito abre as portas em Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

No Campo das Vertentes, a Mostra de Cinema Tiradentes começa a movimentar a região não só com a programação do festival que começa na próxima sexta-feira (23/1) e segue até 31/1. No sábado (29/1), o Bowl - Hotel Conceito promove soft open para convidados.

O hotel é charmoso com oito suítes – duas com banheiras, a 12 minutos a pé do Centro histórico, vista privilegiada da Serra de São José e projeto assinado pela L-Ara Arquitetura.

O café da manhã é servido à la carte, com menu exclusivo. O restaurante é aberto para café da manhã, café da tarde e oferece menu de entradinhas para o happy hour. Adega climatizada com carta de vinhos também faz parte do ambiente.

PARA NÃO ESQUECER



Para marcar o primeiro aniversário do Memorial Brumadinho, mesma data em que se lembram os sete anos do rompimento da barragem, a Orquestra Opus, sob regência do maestro Leo Cunha, e a cantora Fernanda Takai apresentam, domingo (25/1), “Concerto para a memória - Uma homenagem às 272 joias de Brumadinho”. No repertório, entre outras, “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô e Márcio Borges; “Canção para você viver mais”, do Pato Fu; “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; “The long and winding road”, dos Beatles. O concerto é gratuito e está marcado para as 16h.

O público terá direito a visita mediada gratuita, conduzida pelo Educativo do Memorial, abordando a história, os impactos da tragédia e os simbolismos do local. Os ingressos podem ser retirados on-line, com limite de doispor pessoa.

JANTAR BENEFICENTE

O empresário Amândio Lessa marcou para o dia 9 de março jantar beneficente para arrecadação de recursos destinados à construção do Instituto AMA – Lugar de Quem AMA, instituição dedicada ao tratamento gratuito das sequelas deixadas pelo câncer.

O evento será realizado no Coco Bambu do Minas Shopping. Os convites custam R$ 500 e incluem jantar completo, bebidas e apresentação das bandas Preto no Branco, A Outra margem, do cantor Eli Soares, de Saulo Laranjeira e de Tino Gomes.

SOLSTÍCIO DE VERÃO



Maria Bragança Trio é a atração de sábado (24/1), às 16h, no “Solstício de verão”, na Casa do Baile. Formado por Maria Bragança (saxofone), Luadson Constâncio (piano) e Paulo Santos, do Uakti, na percussão, o grupo faz uma homenagem às compositoras Eliane Elias, Chiquinha Gonzaga e Tânia Maria, além de Caetano Veloso, Chico Buarque e Egberto Gismonti. Entrada gratuita.

ESTREIA



A temporada de estreias de teatro começa em fevereiro, antes do Carnaval, com a comédia “Felicidade”. A coluna, que é fã de Zeca Baleiro, tem um motivo a mais para indicar o espetáculo, que tem direção musical do cantor e compositor. Zeca também está em cena, ao lado de grande elenco. Serão duas sessões, sábado (7/2) e domingo (8/2), respectivamente às 20h e às 18h,

no Sesc Palladium.



SEM NOÇÃO



Motoristas| foram surpreendidos, na quinta-feira passada (15/1) por um grupo de corredores – com pelo menos 50 pessoas que avançavam pela rua Alagoas, na contramão, no sentido avenida Cristóvão Colombo, sem nenhum tipo de acompanhamento de segurança para os atletas e motoristas, que cruzavam sem cerimônia o trecho entre as avenidas Cristóvão Colombo e Brasil.

O máximo que tinham eram lanternas de led, que funcionavam mal e porcamente como sinaleiras. Por sorte, não houve nenhum acidente. Corrida é saudável, desde que seja feita com responsabilidade e não coloque a vida dos outros em perigo.

