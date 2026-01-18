Jovens se reúnem em torno do empreendedorismo na OJE

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Desde muito cedo, Gustavo Paolinelli de Castro, de 18 anos, Henrique Carvalho Pace Carvalho, de 18, e Pedro Pace Costa, de 17, tiveram contato direto com o empreendedorismo. Seja por meio de empresas familiares, processos de sucessão ou participação em startups e novos projetos. Nada mais natural que eles se unissem para criar um espaço para troca de experiências, aprendizado prático e crescimento conjunto.

“Empreender jovem ou trabalhar na empresa familiar trouxe muitas dúvidas e desafios no dia a dia, como falta de direcionamento e de pessoas para trocar experiências. A OJE (Organização de Jovens Empreendedores) surgiu para organizar esse aprendizado e aproximar jovens com os mesmos objetivos”, afirma Gustavo Paolinelli.



• CONEXÕES



A OJE funciona como uma comunidade estruturada, com encontros presenciais mensais, conteúdos exclusivos, talks e troca constante entre os membros. “Sempre com foco na aplicação prática”, frisa Gustavo. “Desde a fundação, a OJE cresceu de forma orgânica, atraiu jovens engajados e já começou a colocar em prática a proposta de gerar conexões, aprendizado e desenvolvimento real. A meta é quadruplicar o número de membros em 2026 e atingir mais futuros empreendedores e sucessores”, informa, comemorando os seis primeiros meses da organização.



• PERFIS



Os sócios têm perfis complementares e, como observa Gustavo, trazem visões práticas do mundo dos negócios. “Representam a ideia de união, organização e ação dentro do empreendedorismo jovem”, diz. Eles anunciam para este ano ação destinada a mineiros de baixa renda. “O projeto está em estruturação e será lançado no primeiro trimestre de 2026. Vai oferecer capacitação empreendedora acessível, com conteúdos práticos e mentorias, usando a rede e a experiência da OJE para gerar impacto social”.



• NA MOSTRA DE TIRADENTES



Cotado para o Oscar 2026, o filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, integra a programação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes e será exibido em 31 de janeiro, às 14h, na Cine-Tenda. Após a sessão, o público poderá acompanhar a roda de conversa “O filme brasileiro que conquista plateias e prêmios pelo mundo afora”, que vai reunir integrantes da equipe do longa às 17h30, no Cine-Lounge. Participam da mesa o distribuidor Bernardo Lessa (SP); Carlos Francisco, ator mineiro que foi homenageado na 19ª Mostra CineBH; o assistente de direção Leonardo Lacca (PE); a atriz Suzy Lopes (PE); e o diretor de arte Thales Junqueira (PE). A mediação é do professor e pesquisador Pedro Guimarães (SP).



• DIFUSÃO



De 23 a 31 de janeiro, a Mostra de Tiradentes vai reunir 137 filmes em pré-estreia, vindos de 23 estados, distribuídos em mostras temáticas e competitivas. O evento também traz debates, fóruns, atividades formativas e encontros com realizadores, reafirmando Tiradentes como um dos principais espaços de lançamento, reflexão e difusão do cinema brasileiro contemporâneo. Toda a programação é gratuita.

