Musical de Chico Buarque lota o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A sessão de reestreia de “Os saltimbancos”, atração da Campanha de Popularização Teatro e Dança na quinta-feira passada (15/1), caminhava para a metade quando um grupo de crianças deixou as poltronas para acompanhar tudo de pertinho. Sem a menor cerimônia, elas se acomodaram bem próximo ao fosso da orquestra, de onde só saíram quase ao fim da apresentação.

Reações assim emocionam o diretor Carlos Gradim. “Ver o público impactado na estreia foi realmente arrebatador. Ao longo desses dias, pude presenciar a diversidade da plateia e momentos como o da mãe emocionada, com o filho no colo, dizendo para mim: 'Não sei quem gosta mais, as crianças ou os pais'.”

Encantadas com a encenação de "Os saltimbancos", crianças preferiram assistir ao espetáculo no gargarejo Kika Antunes/divulgação



• ATEMPORAL



A reação do público revela como “Os saltimbancos” é atemporal, atravessa gerações e alcança novos fãs, diz Carlos Gradim. “Um pai, acompanhado dos dois filhos, contou à nossa equipe que assistiu à primeira montagem em um período muito difícil da sua vida. O musical ficou guardado na memória afetiva como símbolo de superação. Hoje, ao trazer os filhos, ele vive uma espécie de virada, a ressignificação de seu próprio passado por meio do teatro”, comenta o diretor.



• MAGIA



O espetáculo volta à cena 15 anos depois da estreia. Além das canções e arranjos inéditos da remontagem mineira, Gradim diz que chama a atenção como o cenário e as cores hipnotizam as crianças. “Criamos imagens e cenas imagéticas tão poderosas que elas impactam a plateia. Vejo crianças vidradas nas cabeças, no figurino e na cenografia linda.” O diretor ressalta que o público é parte fundamental da magia de “Os saltimbancos”. Aplausos, risadas e cantoria constroem uma experiência coletiva e uníssona, afirma.

• AMIZADE E UNIÃO



Diferentemente da montagem de 2011, o atual espetáculo contou com quatro sessões a mais já na primeira temporada. “Sem dúvida, queremos mais uma temporada”, torce Gradim, sem anunciar novas datas por enquanto. “O musical fala, primordialmente, sobre coletividade, amizade e união. Vivenciar essa mensagem chegando ao público é revolucionário”, garante. “Os saltimbancos” estará em cartaz nesta segunda-feira (19/1), às 19h, no Palácio das Artes.

