Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Hit

Lagum está confirmada na folia de BH. Banda quer atrair 100 mil foliões

Desfile foi marcado para domingo de carnaval (15/2), com concentração às 7h na Rua Sergipe quase esquina com Avenida Cristóvão Colombo

22/01/2026 02:00

Pedro Calais, vocalista da Lagum, durante desfile no carnaval do ano passado, no Bairro Funcionários - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press/2/3/2025)
Pedro Calais, vocalista da Lagum, durante desfile no carnaval do ano passado, no Bairro Funcionários crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press/2/3/2025

Pelo terceiro ano consecutivo, Lagum participará do carnaval de Belo Horizonte. A expectativa é de que cerca de 100 mil foliões acompanhem o trio da banda, que se concentrará às 7h na Rua Sergipe com Avenida Cristóvão Colombo, seguindo depois pela Avenida Brasil, no Funcionários. Até lá, o grupo segue com agenda cheia. Nesta sexta e sábado, faz shows no interior de São Paulo. Em abril, Lagum fará turnê de duas semanas na Europa

• AQUECIMENTO DA FOLIA


O Montê Bar entrou oficialmente em ritmo de carnaval, com ensaios de blocos na agenda. Nesta quinta-feira (22/1), o espaço da Praça Sete recebe o Unidos do Barro Preto, fundado em 2011. No domingo (25/1), será a vez do Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, maior bloco de pagode de Belo Horizonte. Na quarta-feira, recebe o Marisa aos Montes, que homenageia a cantora Marisa Monte com releituras
famosas na voz dela.

• AGENDA


A relação entre carvão e diamante inspira “Forma, espaço e matéria!”, exposição do escultor Ricardo Carvão Levy que ficará em cartaz até 12 de abril, no Palácio das Artes. A mostra, que integra as comemorações dos 55 anos da Fundação Clóvis Salgado, propõe reflexões sobre matéria, transformação e estrutura.


• EM TIRADENTES


Convidados da Mostra de Cinema de Tiradentes, que começa amanhã (23/1), Miguel Falabella e Elisa Lucinda poderão ser vistos pelas ruas da cidade histórica durante o evento. Os dois participam de rodas de conversa para compartilhar com o público as respectivas trajetórias artísticas. Miguel Falabella é o convidado de “Um ator de humor e drama com alta complexidade”, neste domingo (25/1), às 19h. O foco será em seus personagens cômicos e dramáticos no cinema, além de seu trabalho como diretor e autor. Já Elisa Lucinda participará da roda “A carreira de uma multiartista”, no próximo dia 31, às 15h30. Vai abordar sua trajetória no cinema, televisão, teatro, literatura e música.


• EM VARGINHA


O diretor James Fox desembarca neste sábado (24/1) pela manhã em Varginha, no Sul de Minas, onde participa de palestra e compromissos sociais. Ficará na cidade até quinta-feira (29/1). Fox dirigiu o filme “Moment of contact: New revelation of alien encounters”, lançado em dezembro do ano passado, versão ampliada do longa de 2022. O interesse de James Fox pelo caso do ET de Varginha começou há 15 anos. Durante viagem ao país, ele manteve contato com pesquisadores brasileiros, o que despertou seu interesse em investigar o fenômeno mineiro. Em 2012, o cineasta voltou ao Brasil para gravar um episódio da série “Chasing UFOs”, exibida pelo National Geographic. No ano seguinte, iniciou o projeto de investigação que se estenderia por uma década, em parceria com o produtor Marco Aurélio Leal, e culminou no documentário lançado em 2022.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

belo-horizonte bh carnaval-2026 folioes lagum

