Lagum está confirmada na folia de BH. Banda quer atrair 100 mil foliões

Pelo terceiro ano consecutivo, Lagum participará do carnaval de Belo Horizonte. A expectativa é de que cerca de 100 mil foliões acompanhem o trio da banda, que se concentrará às 7h na Rua Sergipe com Avenida Cristóvão Colombo, seguindo depois pela Avenida Brasil, no Funcionários. Até lá, o grupo segue com agenda cheia. Nesta sexta e sábado, faz shows no interior de São Paulo. Em abril, Lagum fará turnê de duas semanas na Europa



• AQUECIMENTO DA FOLIA



O Montê Bar entrou oficialmente em ritmo de carnaval, com ensaios de blocos na agenda. Nesta quinta-feira (22/1), o espaço da Praça Sete recebe o Unidos do Barro Preto, fundado em 2011. No domingo (25/1), será a vez do Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, maior bloco de pagode de Belo Horizonte. Na quarta-feira, recebe o Marisa aos Montes, que homenageia a cantora Marisa Monte com releituras

famosas na voz dela.



• AGENDA



A relação entre carvão e diamante inspira “Forma, espaço e matéria!”, exposição do escultor Ricardo Carvão Levy que ficará em cartaz até 12 de abril, no Palácio das Artes. A mostra, que integra as comemorações dos 55 anos da Fundação Clóvis Salgado, propõe reflexões sobre matéria, transformação e estrutura.



• EM TIRADENTES



Convidados da Mostra de Cinema de Tiradentes, que começa amanhã (23/1), Miguel Falabella e Elisa Lucinda poderão ser vistos pelas ruas da cidade histórica durante o evento. Os dois participam de rodas de conversa para compartilhar com o público as respectivas trajetórias artísticas. Miguel Falabella é o convidado de “Um ator de humor e drama com alta complexidade”, neste domingo (25/1), às 19h. O foco será em seus personagens cômicos e dramáticos no cinema, além de seu trabalho como diretor e autor. Já Elisa Lucinda participará da roda “A carreira de uma multiartista”, no próximo dia 31, às 15h30. Vai abordar sua trajetória no cinema, televisão, teatro, literatura e música.



• EM VARGINHA



O diretor James Fox desembarca neste sábado (24/1) pela manhã em Varginha, no Sul de Minas, onde participa de palestra e compromissos sociais. Ficará na cidade até quinta-feira (29/1). Fox dirigiu o filme “Moment of contact: New revelation of alien encounters”, lançado em dezembro do ano passado, versão ampliada do longa de 2022. O interesse de James Fox pelo caso do ET de Varginha começou há 15 anos. Durante viagem ao país, ele manteve contato com pesquisadores brasileiros, o que despertou seu interesse em investigar o fenômeno mineiro. Em 2012, o cineasta voltou ao Brasil para gravar um episódio da série “Chasing UFOs”, exibida pelo National Geographic. No ano seguinte, iniciou o projeto de investigação que se estenderia por uma década, em parceria com o produtor Marco Aurélio Leal, e culminou no documentário lançado em 2022.

