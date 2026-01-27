PM reforça combate a crimes sexuais durante o carnaval

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam durante o carnaval é a importunação sexual. Para fortalecer as ações de combate ao assédio, a Polícia Militar (PMMG) anunciou, durante o lançamento do Carnaval da Liberdade 2026, a criação da Cabine Rosa, que irá centralizar as ocorrências dessa natureza.

“Nós percebemos um aumento de crimes voltados para a importunação sexual e crimes similares (durante o ano de 2025) e para este ano estamos criando o que chamamos de Cabine Rosa, que tem o objetivo de fazer o atendimento das vítimas de forma mais rápida e humanizada”, disse o coronel Frederico Otoni.

No carnaval de 2025, foram registradas 44 ocorrências de importunação sexual no estado, sendo 13 ocorridas em Belo Horizonte. Também foram registrados 13 estupros e 23 estupros de vulnerável em Minas Gerais - na capital, houve uma ocorrência de cada tipo.

Para a festa deste ano, foi feito o treinamento de policiais femininas para que possam receber toda a demanda que surgir durante o carnaval de vítimas de crimes contra a mulher. Serão duas cabines que funcionarão 24 horas. O acionamento da PM pode ser feito pelo telefone 190 ou pelo aplicativo Emergência MG.

Outra novidade é a criação de um novo campo no aplicativo para acionamento direto da vítima em casos de importunação sexual que direciona o atendimento para a Cabine Rosa.

A Polícia Civil (PCMG) atuará durante a folia com a campanha “Depois do não, é crime, uai”, para a prevenção de crimes sexuais contra mulheres. Serão criadas duas delegacias de plantão, aumentando de quatro para seis unidades, com funcionamento 24h. Além disso, a corporação garantiu o emprego de 100% do efetivo e a instalação de uma delegacia móvel na Praça Sete, para atendimento de todos os foliões.

Além disso, será feito o atendimento especializado para os turistas, com acolhimento no Aeroporto de Confins e nas rodoviárias. Os foliões estrangeiros contarão com atendimento bilíngue, 24 horas por dia, pelo telefone 190.

Combate à criminalidade

Em 2026, os drones da PMMG estarão de volta para monitorar as atividades do carnaval em todo o estado. Em Belo Horizonte, eles farão o monitoramento de todos os grandes blocos durante os desfiles e em locais com grandes aglomerações de foliões. Os drones são equipados com câmeras capazes de fazer reconhecimento facial e cruzamento de informações com a base de dados da Sejusp, além de emitir alertas de segurança para a população.

Duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) ficarão em pontos estratégicos de Belo Horizonte, conforme a demanda de segurança pública e a dinâmica dos eventos, entre eles a Via das Artes.

Os militares também irão reforçar o policiamento especializado nos aglomerados da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), visando à prevenção e ao combate a eventuais investidas das organizações criminosas.

Já a Polícia Militar Rodoviária vai reforçar as atividades nas estradas para o cumprimento das leis de trânsito e ações visando à segurança na divisa do estado, a fim de coibir a entrada de armas, drogas e eventuais criminosos. Ao todo, 40 mil policiais militares estarão trabalhando em todo o estado, com reforço dos militares que trabalham nos setores administrativos, escolas de formação e especialistas da área da saúde.

Sem saidinha

Na coletiva desta terça-feira (27/1), Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, afirmou que os detentos de Minas Gerais não terão direito à saída temporária, também conhecida como “saidinha”, durante o carnaval. Segundo ele, o momento é incompatível com o benefício.

“Quando o preso solicita a saída temporária, é para o convívio familiar, para estar junto de sua família e amigos, e não é no período do carnaval, onde você vai ter bebedeiras e, por isso, não é compatível com o período do carnaval”, disse o secretário Rogério Greco.

Cuidado nas festas

De olho na segurança do folião em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) suspendeu as férias do seu efetivo. Serão 2.371 bombeiros na região metropolitana e 3.592 no interior. Serão realizadas 245 ações de prevenção em 63 balneários do estado e 115 ações em 15 cidades históricas.

Em Belo Horizonte, os bombeiros aprovaram 522 desfiles de blocos. Outros 26 estão em análise e cinco foram reprovados. No geral, os motivos que levam à reprovação são a inadequação do trajeto proposto e a segurança do trio elétrico.

“Vale ressaltar que fazemos as reuniões com muita antecedência para viabilizar que os organizadores possam se adequar”, afirmou Jordana Daldegan, comandante-geral do CBMMG.