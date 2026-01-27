Minas deve receber 14,9 milhões de foliões, 12% a mais que em 2025

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

No próximo sábado (31/1), começa oficialmente o período de carnaval em Minas Gerais. Para a folia deste ano são esperados 14,9 milhões de foliões em todo o estado, 12,8% a mais que em 2025, quando 13,2 milhõesde pessoas curtiram a festa no estado.

Com o aumento do público, o governo de Minas prevê um impacto econômico de R$ 5,75 bilhões e até 95% de ocupação hoteleira. Ao todo, 450 municípios mineiros participarão do Carnaval da Liberdade, com programação que vai desde propostas "tranquilas e voltadas para a família" até blocos de carnaval e folia.

A secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Barros Botega, disse em coletiva de imprensa nesta terça-feira (27/1) que as atividades seguirão as características de cada município. São João del-Rei, por exemplo, propõe um carnaval cultural mais familiar, enquanto Diamantina volta a crescer no carnaval com shows e blocos.

“Cada um guarda uma particularidade bastante própria, assim como o carnaval da tranquilidade”, diz Botega. “Acho que é uma oportunidade para quem quer vivenciar o carnaval de formas distintas e mostrar a diversidade que nós temos no carnaval de Minas Gerais”, completa.

Como um convite para conhecer Minas Gerais, este ano a Secretaria de Cultura e Turismo lançou a campanha “Fica mais um cadin! Em Minas, a folia não tem pressa”, que convida tanto os turistas quanto os mineiros a conhecer o estado para além da capital.

“Nós somos um mercado consumidor de 20 milhões de pessoas, somente no estado de Minas Gerais, então o turismo interno também é muito relevante para nós. Somos maior que muitos países”, diz a secretária.

As ações foram viabilizadas por meio do Edital Carnaval da Liberdade Cemig 2026, que destinou R$ 12 milhões para blocos, iniciativas e artistas tanto na capital quanto no interior via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Folia em Belo Horizonte

Na capital, o Carnaval da Liberdade 2026 volta com as três avenidas sonorizadas — Av. Amazonas, Andradas e Afonso Pena —, mas com um novo sistema de fibra óptica para evitar problemas de folias anteriores. Ao todo, serão 42 torres espalhadas nas três vias que vão potencializar o som de 23 blocos já confirmados.

“Isso vai garantir que a gente tenha uma repercussão ainda maior dos blocos e dos artistas. Então todo mundo vai conseguir, de fato, ouvir o que está sendo cantado e garantindo conforto e segurança para os foliões”, disse Botega.

Belo Horizonte também contará, pelo segundo ano, com a Via das Artes. Haverá apresentações de arte e música que extrapolam o tradicional carnaval com artistas plásticos, grafite, exposição audiovisual, orquestra sinfônica, entre outros.

Este ano também será a estreia do Samba na Andradas, com programação durante a madrugada da quarta-feira de cinzas (18/02). Bárbara Botega confirmou um show do cantor Rodriguinho às 3h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foi confirmado durante a coletiva de imprensa o retorno da programação no Palácio da Liberdade, com o Palácio do Samba, que receberá sambistas mineiros renomados, e da Vila da Mineiridade, que proporcionará alimentação para os foliões.