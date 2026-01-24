Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Vídeo: Bloco do Chifrudo leva axé e samba ao Padre Eustáquio

Ensaio do grupo começou por volta das 11h, na Região Noroeste de Belo Horizonte; o cortejo do bloco será no dia 7 de fevereiro

Publicidade
Carregando...
Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
24/01/2026 13:23 - atualizado em 24/01/2026 13:25

compartilhe

SIGA
x
Bloco do Chifrudo ensaia e anima foliões do Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital mineira
Bloco do Chifrudo ensaia e anima foliões do Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital mineira crédito: Thiago Prata/EM/D.A.Press

A manhã deste sábado (24/1) foi de folia no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O Bloco do Chifrudo aproveitou que a chuva deu uma trégua e animou foliões na esquina das ruas Progresso e Riachuelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A concentração começou às 10h, e o ensaio teve início cerca de uma hora depois. No repertório do grupo estavam clássicos do samba, como "Vou festejar", eternizada na voz de Beth Carvalho, e do axé, vide "Ara Ketu bom demais", do Ara Ketu.

Leia Mais

Dezenas de foliões marcaram presença para curtir o som do bloco, que conta com uma banda e uma ala de percussão.

Alguns integrantes do grupo usavam chapéus com chifres. O bom humor é acompanhado por mensagens contra o machismo, a LGBTfobia e o racismo, dentre outras causas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Bloco do Chifrudo se apresenta no dia 7 de fevereiro. A concentração está marcada para as 9h, na Rua Progresso, e o cortejo começa por volta das 10h. O destino final é a Praça Geraldo Torres, também no Padre Eustáquio.

Tópicos relacionados:

bh carnaval carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay