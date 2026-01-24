Vídeo: Bloco do Chifrudo leva axé e samba ao Padre Eustáquio

A manhã deste sábado (24/1) foi de folia no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O Bloco do Chifrudo aproveitou que a chuva deu uma trégua e animou foliões na esquina das ruas Progresso e Riachuelo.

A concentração começou às 10h, e o ensaio teve início cerca de uma hora depois. No repertório do grupo estavam clássicos do samba, como "Vou festejar", eternizada na voz de Beth Carvalho, e do axé, vide "Ara Ketu bom demais", do Ara Ketu.

Dezenas de foliões marcaram presença para curtir o som do bloco, que conta com uma banda e uma ala de percussão.

Alguns integrantes do grupo usavam chapéus com chifres. O bom humor é acompanhado por mensagens contra o machismo, a LGBTfobia e o racismo, dentre outras causas.

O Bloco do Chifrudo se apresenta no dia 7 de fevereiro. A concentração está marcada para as 9h, na Rua Progresso, e o cortejo começa por volta das 10h. O destino final é a Praça Geraldo Torres, também no Padre Eustáquio.