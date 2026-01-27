Assine
CARNAVAL 2026

Sem saidinha: Minas suspende direito à saída temporária durante carnaval

"A saída temporária não é pro preso se divertir, não é para pular carnaval", disse o Secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
27/01/2026 16:51

Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), anunciou que não haverá saidinha de presos neste carnaval
Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), anunciou que não haverá saidinha de presos neste carnaval crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Durante o anúncio do Carnaval da Liberdade 2026 nesta terça-feira (27/01), Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), afirmou que os detentos de Minas Gerais não terão direito à saída temporária, também conhecida como ‘saidinha’, durante o carnaval. A Sejusp adota a medida desde 2024. 

“A saída temporária não é pro preso se divertir, não é para o preso ficar embriagado, não é para pular Carnaval. A função da saída temporária é completamente diferente; para uma visita familiar, para o convívio em sociedade… Este período não é apropriado para uma saída”, disse Greco.

A saída temporária é um benefício concedido por lei, aplicado pelo Poder Judiciário a um determinado perfil de preso. Consiste em 35 dias, divididos em cinco saídas de sete dias ao longo do ano, em datas consideradas favoráveis à ressocialização. 

A decisão de suspender as saídas temporárias de detentos durante o Carnaval foi tomada em conjunto com os órgãos de Justiça. Entretanto, decisões individuais de juízes e comarcas podem permitir a saída dos presos em período que coincide com a folia.

