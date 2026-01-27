Quais os 10 destinos para 'brilhar' no carnaval em Minas?

O carnaval em Minas Gerais é uma celebração única que mistura tradição histórica, ritmos contagiantes e a hospitalidade típica do povo mineiro. Diferente dos grandiosos desfiles do Rio de Janeiro ou dos trios elétricos de Salvador, a folia em MG destaca-se pela diversidade: de blocos de rua democráticos na capital a carnavais universitários em cidades coloniais, passando por marchinhas centenárias e festas familiares no interior.

Em 2025, o estado registrou um recorde de turismo carnavalesco, com mais de 8 milhões de foliões circulando por suas cidades, movimentando cerca de R$ 1,5 bilhão na economia local, segundo dados da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG). Esse crescimento de 20% em relação a 2024 reflete o apelo de destinos acessíveis, com festas gratuitas e integradas à rica herança cultural, como as influências do barroco mineiro e das tradições afro-brasileiras.

Para 2026, com o feriado caindo entre 14 e 17 de fevereiro, Minas se consolida como opção ideal para quem busca folia sem sair do estado, especialmente para os belo-horizontinos, que representam 40% dos turistas internos. Neste ranking exclusivo, selecionamos os 10 melhores destinos baseados em critérios como tradição, público, diversidade de atrações e impacto cultural. Para cada um, incluímos a distância aproximada de Belo Horizonte (BH), facilitando o planejamento de viagens de carro ou ônibus. As distâncias foram calculadas via rodovias principais (como BR-040 e BR-381), considerando tempos médios de 30 minutos a 6 horas de viagem.

10. Lagoa Santa

Charanga do Bloquinho vai animar o carnaval de Lagoa Santa Charanga do Bloquinho/Divulgação

Próxima à capital e conhecida pelas lagoas e sítios arqueológicos, Lagoa Santa se destaca com o "Lagoa Santa Folia – Carnaval da Família", que em 2026 promete ser um dos mais animados da região metropolitana, atraindo cerca de 50 mil pessoas ao longo dos quatro dias (14 a 17 de fevereiro). Atrativos: Programação diversificada na Arena Multiuso da Praça Felipe Rodrigues e Praça da Lapinha, com matinês infantis, shows para crianças, blocos temáticos como Bloco Lagoa Retrô (com charanga e bandas como DóRéMifáSons), Baianas Ozadas, Bartucada, Márcia Drumond e Felipe Hott. Ênfase em segurança, descontração e inclusão familiar, com blocos de rua, apresentações locais e atrações para todas as idades. Ideal para bate-volta de BH, com foco em alegria mineira acolhedora e proximidade facilitando o acesso.

Distância de BH: 40 km (cerca de 45 minutos a 1 hora).

9. Sabará

Ao lado de BH, Sabará preserva a traição os blocos de rua Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press 2014

Próxima à capital, Sabará oferece carnaval familiar e tradicional, com 10 mil participantes. Atrativos: Marchinhas, desfiles de blocos e apresentações musicais celebrando a cultura local. Atmosfera acolhedora nas praças históricas, ideal para introduzir crianças à folia. Integração com ouro barroco e gastronomia (como o famoso leitão à pururuca).

Distância de BH: 22 km

8. Poços de Caldas

Escola de Samba de Poços de Caldas Marcos Michelin/EM/D.A Prees - 2006

No sul de MG, Poços de Caldas combina carnaval com águas termais, atraindo 66 mil foliões diários em 2025. Atrativos: Mais de 15 blocos como Bloco do River e Escola de Samba Saci-Pô, desfiles na Praça Dom Pedro II e shows no Parque José Affonso Junqueira. Mistura samba com sertanejo, e atrações naturais (teleférico, cachoeiras) para descanso pós-folia. Tradição em ascensão, com foco em famílias.

Distância de BH: 460 km (cerca de 6 horas).

7. Pompéu

Foliões brincam no carnaval de rua na cidade de Pompéu foto Beto Magalhaes/EM/D.A Press -2005

Emergente no cenário carnavalesco, Pompéu atrai 15 mil por dia com folia moderna desde os anos 2000. Atrativos: Bloco Reduto (inspirado em Salvador, com axé e funk para todas idades), shows de DJs internacionais como Neelix e artistas nacionais. Trios elétricos e palcos na praça central misturam ritmos eletrônicos. Crescimento de 30% no turismo, ideal para quem busca energia baiana em MG.

Distância de BH: 180 km (cerca de 3 horas).

6. Mariana

Carnaval em Mariana Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 2016

Primeira capital de MG, Mariana oferece carnaval histórico próximo a Ouro Preto, com 25 mil foliões em 2025. Atrativos: Desfiles de blocos tradicionais nas praças coloniais, como o Bloco Vermelho e Branco, e bailes em casarões antigos. Integração com minas de ouro visitáveis e shows de samba-reggae. A tradição remete ao ciclo do ouro, com fantasias barrocas e marchinhas. Destaque para a acessibilidade, com opções para PCD e famílias, e proximidade a atrativos naturais como cachoeiras.

Distância de BH: 112 km (cerca de 2 horas).

5. Tiradentes

Bloco do Palhaço, em Tiradentes Renato Weil/EM/D.A Press - 2012

Pequena e charmosa, Tiradentes atrai 20 mil visitantes com um carnaval intimista e cultural, crescendo 25% em buscas para 2026. Atrativos: Blocos diários com marchinhas no Largo das Forras, baterias de samba e shows gratuitos. Influências do barroco mineiro se misturam a festas temáticas, e a gastronomia (com queijos e cachaças locais) complementa a folia. Próxima a São João del-Rei (15 km), permite roteiros combinados. Ideal para casais e grupos pequenos, com ênfase em sustentabilidade e artesanato local.

Distância de BH: 200 km (cerca de 3 horas).

4. São João del-Rei

Bloco da Praia, em São João del-Rei Renato Weil/EM/D.A Press - 2012

Cidade colonial com forte tradição religiosa, São João del-Rei une marchas fúnebres ao samba, atraindo 40 mil foliões em 2025. Atrativos: Bloco das Caveiras (mais de 100 anos, com fantasias de esqueletos e marchinhas satíricas), desfiles de escolas de samba (pioneira no Brasil com madrinha de bateria em 1968) e blocos como o do Boi da Manta. Shows no Largo do Rosário misturam sertanejo e axé, e a proximidade com Tiradentes permite dobradinha. A folia respeita o patrimônio, com horários controlados para visitas a igrejas barrocas como a de São Francisco de Assis.

Distância de BH: 189 km (cerca de 3 horas).

3. Diamantina

Bloco Balança o Saco anima os foliões de Diamantina Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2013

Berço de Juscelino Kubitschek e Patrimônio Cultural da Humanidade, Diamantina preserva um carnaval familiar e autêntico, com 30 mil participantes em 2025. Atrativos: Grupos de batuque como Bartucada e BatCaverna (desde os anos 1990, com percussão afro-mineira), e o palco MPBeco com shows de samba e MPB regionais. Blocos menores desfilam pelas ruas de pedra, integrando cachoeiras próximas como as do distrito de Biribiri. A tradição inclui serestas noturnas e festas gratuitas, com influência da Vesperata (concerto ao ar livre). Destaque para a pluralidade cultural, atraindo famílias e turistas em busca de tranquilidade animada.

Distância de BH: 298 km (cerca de 5 horas).

2. Ouro Preto

Desfile da Bandalheira, no carnaval de Ouro Preto Tulio Santos/EM/D.A Press -2014

Cidade Patrimônio Mundial da UNESCO, Ouro Preto oferece um carnaval histórico e universitário, atraindo 50 mil foliões por dia em 2025. Com 80 mil habitantes, a folia toma as ladeiras coloniais. Atrativos: Blocos centenários como Zé Pereira dos Lacaios (fundado em 1867, o mais antigo do Brasil, com marchinhas e fantasias) e Bloco do Caixão (satírico). Repúblicas estudantis da UFOP promovem festas com artistas nacionais, e palcos no centro histórico misturam samba e rock. Bailes tradicionais nos casarões barrocos e desfiles noturnos iluminados por lanternas criam uma atmosfera mágica. Ideal para jovens, com crescimento de 10% no público internacional.

Distância de BH: 100 km (cerca de 2 horas).

1. Belo Horizonte

Bloco Baianas Ozadas, em Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2020

A capital mineira é o epicentro da folia em MG, consolidando-se como um dos maiores carnavais de rua do Brasil. Em 2025, atraiu mais de 6 milhões de foliões, com 700 blocos desfilando gratuitamente pelas ruas. Atrativos principais: Blocos icônicos como Então, Brilha! (com samba e axé para 500 mil pessoas), Baianas Ozadas (homenagem à Bahia com ritmos afro) e Unidos da Estrela da Morte (temático de Star Wars). Desfiles de escolas de samba na Avenida Afonso Pena reúnem 100 mil espectadores, e a Banda Mole inicia a festa uma semana antes. A diversidade inclui opções para famílias, LGBTQIA+ e rockeiros, com ênfase em sustentabilidade (coleta seletiva em 80% dos blocos). Motivo para o topo: Acessibilidade e crescimento anual de 15% no turismo.

Esses destinos provam que o carnaval mineiro é versátil e convidativo. Para curtir com responsabilidade, verifique programações oficiais no site da Secult-MG e priorize transporte sustentável. Planeje sua rota de BH e viva a alegria mineira