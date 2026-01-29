PBH consegue patrocínio para o Carnaval 2026

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Depois de tentar vender cotas para o patrocínio da folia, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quinta-feira (29/1) que o Carnaval 2026 receberá um aporte de R$ 2,3 milhões. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o Supermercados BH e o Sesc Minas investiram R$ 500 mil cada, e a Caixa Econômica Federal investiu outros R$ 800 mil. Os patrocínios foram firmados por meio de contratos diretos. Segundo a PBH, dois novos patrocinadores devem ser anunciados na próxima semana.

O primeiro Edital de Cotas de Patrocínio para o Carnaval 2026 foi publicado em setembro, mas não recebeu nenhuma proposta. Em dezembro, foi feita uma nova tentativa e, mesmo com flexibilização das regras, obteve o mesmo resultado.

Oficialmente, o calendário da folia inicia neste sábado (31/1) e se estende até 22 de fevereiro. O pico será durante o feriado, entre 14 e 17 de fevereiro.

A expectativa é que a capital chegue a 6 milhões de foliões para o Carnaval 2026, mesmo público do último ano, e o retorno estimado de R$1 bilhão para a cidade. Segundo a PBH, também haverá a criação de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos durante o período.

O Carnaval 2026 contará com 612 blocos de rua, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, que agitarão as ruas da capital mineira com cerca de 660 desfiles. Também estão confirmadas apresentações de Luiza Sonza, Banda Eva, Xamã, Zé Felipe, Michel Teló, Nathan e Rodriguinho.

Os tradicionais desfiles das escolas de samba e blocos caricatos acontecerão nos dias 16 e 17 de fevereiro na Avenida dos Andradas. Assim como no ano passado. Serão 13 escolas de samba e 9 blocos caricatos.

Para atender à multidão que acompanhará os cortejos, 14 mil ambulantes foram credenciados pela PBH esta semana. Sem o patrocínio da Ambev neste ano, os ambulantes comemoram a possibilidade de trabalhar com marcas locais, que garantem maior margem de lucro. Bebidas como Xeque Mate, Mascate, Veneta, Vanfall Destilaria, além de cervejas como Heineken e Original, estão entre as mais vendidas.

Infraestrutura

O Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) funcionará 24h ao longo dos 23 dias de carnaval e equipes de plantão presencial e virtual farão o monitoramento de 5 mil câmeras de segurança. Serão mais de 500 profissionais por dia, mais 280 equipes distribuídas em 203 vans volantes.

Cerca de 400 agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Sumob) atuarão no bloqueio de ruas e avenidas para realização dos cortejos, além de organizar o trânsito na capital.

Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, dois Postos Médicos Avançados (PMA’s) serão estruturados na Regional Centro-Sul: um no Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50 - e outro na UPA Centro -Sul - Rua Domingos Vieira, 488 -, que darão prioridade para casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, agressões e pequenos traumas.

A PBH irá aumentar em 20% o número de banheiros químicos nos 123 pontos fixos espalhados pela cidade. Ao todo, serão 15.438 diárias de sanitários químicos fixos e volantes. Destes, 442 cabines adaptadas para pessoas com deficiência, 13% a mais que em 2025. Eles serão instalados nos bairros Cruzeiro, Buritis, Barro Preto, Pompéia, Santa Tereza, Floresta, São Luiz, Santa Amélia, Centro e Savassi.

Para manter as ruas limpas, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) vai mobilizar 1.525 garis exclusivamente para atuar nos locais dos blocos, em toda a cidade. (Com informações de Fernanda Santiago)