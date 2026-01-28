Assine
overlay
Início Gerais
ESTRUTURA

Carnaval 2026: BH terá 106 pontos de hidratação para os foliões

De acordo com a Prefeitura, objetivo é mitigar os efeitos das altas temperaturas e das ondas de calor, especialmente em áreas com grande concentração de público

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/01/2026 21:47

compartilhe

SIGA
x
Pré-Carnaval de BH vai chover? Confira as previsões
Foliões já celebram o pré-Carnaval de Belo Horizonte, enfrentando o calor típico do verão na cidade crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A capital mineira terá 106 pontos de hidratação durante o período de Carnaval deste ano. Os refúgios serão montados em locais estratégicos, como parques e praças, para foliões e demais envolvidos no evento. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é mitigar os efeitos das altas temperaturas e das ondas de calor, especialmente em áreas com grande concentração de público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa é da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb). Um mapa com os todos os pontos de hidratação está disponível no Portal da PBH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais



Em parceria com o governo do Estado, por meio da Copasa, a PBH também vai disponibilizar dois caminhões-pipa, equipados com múltiplas torneiras, para a distribuir água potável gratuitamente aos foliões, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Os veículos estarão posicionados na Praça da Liberdade e na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

“As condições climáticas atuais, marcadas por temperaturas mais elevadas, exigem atenção redobrada, sobretudo em celebrações que reúnem grandes públicos, como o Carnaval", destaca Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.

Tópicos relacionados:

carnaval

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay