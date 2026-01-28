Carnaval 2026: BH terá 106 pontos de hidratação para os foliões

A capital mineira terá 106 pontos de hidratação durante o período de Carnaval deste ano. Os refúgios serão montados em locais estratégicos, como parques e praças, para foliões e demais envolvidos no evento. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o objetivo é mitigar os efeitos das altas temperaturas e das ondas de calor, especialmente em áreas com grande concentração de público.

A iniciativa é da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb). Um mapa com os todos os pontos de hidratação está disponível no Portal da PBH.

Em parceria com o governo do Estado, por meio da Copasa, a PBH também vai disponibilizar dois caminhões-pipa, equipados com múltiplas torneiras, para a distribuir água potável gratuitamente aos foliões, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Os veículos estarão posicionados na Praça da Liberdade e na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.“As condições climáticas atuais, marcadas por temperaturas mais elevadas, exigem atenção redobrada, sobretudo em celebrações que reúnem grandes públicos, como o Carnaval", destaca Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.