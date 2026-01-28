Assine
Saúde: PBH oferta 200 consultas online por dia para casos clínicos leves

O Executivo municipal considera como caso leve sintomas respiratórios, suspeita de arboviroses, diarreias e dores de cabeça

Repórter
28/01/2026 20:15

PBH oferece 200 vagas de teleconsultas por dia para casos clínicos leves
PBH oferece 200 vagas de teleconsultas por dia para casos clínicos leves crédito: Reprodução Aline Resende/PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte disponibiliza 200 vagas de teleconsulta por dia para atendimento de casos clínicos leves, como sintomas respiratórios, suspeita de arboviroses, diarreias e dores de cabeça. O atendimento está disponível para moradores da capital mineira com idade a partir de 2 anos e cadastrados em um dos 153 centros de saúde do município. 

O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. O atendimento conta com uma pré-consulta, feita por enfermeiros. 

Para casos pediátricos, o agendamento e a consulta devem ser realizados sempre pelo cadastro da criança. Durante o atendimento, menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável maior de idade. 

De acordo com o Executivo municipal, nos primeiros 20 dias deste ano, mais de 2,7 mil pessoas foram atendidas. Em 2025, das 48 mil vagas ofertadas, cerca de 85% foram efetivamente utilizadas, o que representa 41 mil atendimentos realizados por meio da modalidade remota. 

Como fazer o agendamento?

É preciso logar no sistema com a senha criada após o cadastramento na plataforma e escolher uma data e horário disponíveis. De acordo com o diagnóstico, o paciente receberá as orientações, além da prescrição de medicamentos e outros documentos médicos que se fizerem necessários. Esses serão enviados para o e-mail cadastrado em um prazo de até 24 horas, conforme a PBH. Com a impressão da receita ou exame, o paciente ou responsável poderá buscar a medicação ou agendar o exame solicitado no centro de saúde de referência. 

O acesso à sala virtual pode ser feito até cinco minutos antes do horário agendado, com tolerância de até cinco minutos após o início da consulta, em caso de atraso. 

Para fazer o cadastro na plataforma, o cidadão deve acessar o site da PBH e clicar em "não tenho cadastro". Em seguida, deve selecionar o ícone solicitado no Captcha, preencher os dados e clicar em confirmar. Então, será enviado um link para o e-mail cadastrado, que deve ser acessado para criação de uma senha.  

As pessoas que residem em Belo Horizonte e que ainda não têm cadastro em uma unidade básica de saúde devem procurar o centro de saúde de referência. 

O sistema

De acordo com a PBH, o sistema para teleconsultas foi desenvolvido em parceria com a Unimed-BH e garante acesso seguro e eficiente. “A eficiência desse tipo de atendimento tem atraído cada vez mais pessoas. Na comodidade de casa, sem enfrentar trânsito ou longas esperas, o paciente realiza a consulta de forma remota e, quando necessário, recebe a prescrição de medicamentos e as orientações necessárias para cada caso”, destaca a subsecretária de Atenção à Saúde, Raquel Felisardo.

