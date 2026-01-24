BH amplia vacinação contra meningite para jovens de até 19 anos

Com o objetivo de barrar o avanço da meningite na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a ampliação do público-alvo para a vacina meningocócica ACWY. A partir da próxima segunda-feira (26/1), jovens com até 19 anos que ainda não receberam o imunizante podem ser vacinados.

A medida é uma estratégia temporária, válida até o fim de fevereiro, seguindo uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Atualmente, a vacina faz parte do calendário de rotina apenas para crianças (aos 3, 5 e 12 meses) e adolescentes de 11 a 14 anos.

A diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiani Fereguetti, ressalta que a vacinação é a única barreira eficaz contra a gravidade da doença. “A meningite é uma enfermidade séria e de rápida evolução. Com essa recomendação, queremos garantir que quem perdeu o prazo ou ainda não foi imunizado tenha essa proteção extra”, afirma.

Belo Horizonte apresenta hoje uma cobertura vacinal de 93,98% entre menores de um ano, índice próximo à meta, mas o reforço na população jovem é considerado crucial para evitar novos surtos.

Os números da doença em 2026 já acendem um alerta. Em menos de um mês, a capital registrou dois casos confirmados e um óbito. Em 2025, o balanço fechou com 252 registros e 37 mortes decorrentes de todos os tipos de meningite.

Onde vacinar?

As doses estarão disponíveis nos 153 centros de saúde espalhados pelas nove regionais de BH, além do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Para receber a vacina, é necessário:

- Apresentar documento de identificação com foto

- Levar o cartão de vacina (para conferência de doses anteriores)

- No caso de menores de 16 anos, é obrigatório estar acompanhado por um responsável legal